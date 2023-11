Týmy F1 si myslí, že jsme parta buranů, říká Andretti

Týmy F1 jsou i nadále proti tomu, aby stáj Michaela Andrettiho rozšířila startovní pole královny motorsportu. Samotný Adretti přiznává, že ho síla odporu překvapila.

I když Michael Andretti dostal na začátku října od FIA zelenou k tomu, aby nejdříve v roce 2025 vstoupil se svým týmem do F1, je zřejmé, že nepůjde o snadný úkol.

Proti příchodu jedenáctého týmu je většina současných účastníků, a Andrettiho příliš nevítá ani samotný FOM, společnost, která řídí komerční stránku formule 1.

Michael Andretti je nicméně podle svých slov obeznámen s tím, že ho ještě čeká hodně práce, aby dosáhl svého cíle.

„Musíme si uvědomit, do čeho jdeme. Jde o politiku a podobné věci. Tak to prostě je, ale my se s tím prostě vypořádáme,“ prohlásil Andretti, kterého cituje Autosport.

„Myslí si o nás, že jsme banda buranů a že nevíme, co děláme. Máme ale se závoděním hodně zkušeností, takže k tomu můžeme přistoupit jinak než ostatní, a to by mohlo fungovat,“ věří bývalý vítěz zámořského šampionátu CART, který krátce působil i ve formuli 1.

Andretti je navíc přesvědčen, že na dalším účastníkovi ostatní týmy neprodělají. A to navzdory tomu, že by se na první pohled mohlo zdát, že přijdou o část zisků F1.

„Domníváme se, že přidání dalšího týmu tomuto sportu jen pomůže. Ano, ukousneme si kus koláče, co se finančních odměn a další věcí týká, ale máme pocit, že můžeme přinést víc, než kolik si z koláče ubereme,“ tvrdí Andretti.

Nebudeme jako Haas

Dosud posledním týmem, který rozšířil startovní pole F1, byl v roce 2016 americký Haas.

Andretti v této souvislosti připomíná, že by jeho tým byl založen na úplně jiném konceptu.

„Neměli žádnou infrastrukturu a (dosud, pozn. red) nemohou si postavit vlastní auto. Jsou totakové malé Ferrari, protože si od něj kupují všechno, co se dá. Od Ferrari dokonce mají inženýry. Dostat posléze auta na trať už je asi to nejjednodušší,“ poukázal Andretti.

„My si budeme muset postavit vlastní auto, což je velká věc. Jen dokumenty s tím související mají asi 500 stránek,“ dodal Američan s tím, že by F1 rovněž prospělo, kdyby v ní působil plnohodnotný americký tým.