Týmy diskutují o povinném zavření továren v zimě. Letos to ale nebude

Týmy diskutují o možnosti, že v průběhu sezóny budou hned dvě období, během kterých by musely továrny zůstat zavřené.

Od roku 2013 je v pravidlech zavedeno, že týmy musí v srpnu na dva týdny uzavřít své továrny. Některá oddělení mohou fungovat – s trochou nadsázky lze přebírat poštu, fungovat může finanční oddělení, které třeba řeší mzdy zaměstnanců nebo marketing.

Nesmí však běžet aerodynamický tunel, simulace, výroba dílů a celkově vše, co souvisí s vývojem. Například omezení aerodynamického tunelu, o kterém se nyní hodně psalo v souvislosti s trestem pro Red Bull, pracuje s cykly o délce 8 týdnů, takže dva týdny trvající odstávku si pak týmy bohatě vynahradí a mohou před nebo po přestávce „foukat“ více.

V roce 2020 se kvůli covidu-19 a pozastavené sezóně přesunula „letní přestávka“ na dřívější dobu a prodloužila na 63 dnů.

Cílem uzavření továren je úspora nákladů a také to, aby si zaměstnanci týmů mohli v náročné sezóně odpočinout.

Další přestávka v zimě?

Podle webu RaceFans nyní týmy diskutují o možnosti, že by podobná přestávka existovala také v zimě v průběhu vánočních svátků. Letos to ale ještě nebude.

V příštím roce se naopak potřeba podobného volna zvýší. Sezóna bude opět náročnější. Čeká nás rekordní počet závodů, sezóna skončí až na konci listopadu a začne velmi brzy – v Bahrajnu se pojede už 5. března, což je nejdřívější začátek sezóny od roku 2002.

Otmar Szafnauer uvedl, že aerodynamický tunel Alpine „se obvykle vypíná pouze dva dny“, a to na Vánoce a Nový rok.

„Vidím to tak, že máme stále více závodů,“ řekl Szafnauer. „A pokud si nevynutíte odstávky, lidé pracují přes ně, protože je to strategická výhoda. Pokud tuto výhodu odstraníte, což znamená, že každý bude muset zavřít továrnu, tak si myslím, že to bude pro nás všechny dobré.“