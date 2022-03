Týmy diskutují agresivní řešení Mercedesu. Na stole jsou tři možnosti

Pár desítek minut poté, co Mercedes v Bahrajnu odhalil své aktualizace, se ze strany Red Bullu a Ferrari objevily náznaky, že řešení nemusí být zcela v souladu s duchem pravidel. Velmi rychle ale podobné diskuse ustaly. Podle Auto Motor und Sport v případě Red Bullu i z toho důvodu, že by sám měl mít u nových bočnich řešení, které také nemusí být zcela v duchu pravidel.

S trochou nadsázky je řešení Mercedesu legální do doby, než někdo podá protest a FIA rozhodne o opaku. Podobný postup je však nepravděpodobný. I kdyby někdo protest podal, FIA by nejspíše potvrdila, že je vše v pořádku. Mercedes totiž své řešení konzultoval s technickým oddělením FIA a bylo by překvapivé, kdyby to najednou změnilo názor.

Konkurenti upozorňují, že řešení Mercedesu může být problematické z toho důvodu, že nárazovou strukturu a zrcátka používá Mercedes pro aerodynamické účely.

Koncept je ale podle FIA zdá se legální. Existují tak tři možnosti – konkurenti se pokusí řešení okopírovat. Letos to však bude nemožné, protože nejde jen o bočnice ale také o uložení jednotlivých komponent pod nimi. Okopírovat koncept bude dokonce těžké i v dalších letech kvůli specifickým vlastnostem chladičů Mercedesu.

Druhou možností je, že se změní pravidla tak, aby bylo okopírování řešení pro ostatní týmy jednodušší. Třetí možností je, že bude koncept označen za nelegální – od roku 2023. Nebylo by to poprvé, co určitý směr vývoje pravidla nakonec zakázala, přestože byl legální. Podle Auto Motor und Sport je zřejmé, že většina týmů bude hlasovat pro tuto možnost.