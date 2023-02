Týmy chtějí od Andrettiho minimálně 600 milionů dolarů

Michael Andretti se nevzdává svého úmyslu a snu vstoupit do formule 1. Před sebou má ale velkou překážku. Je „vysoká“ stovky milionů dolarů.

Už tuto neděli zhasnou světla a začne další sezóna formule 1. Na startovním roštu bude deset týmů. Pokud se chcete dostat do tohoto exkluzivního klubu, máte dvě možnosti – koupit stávající tým, nebo postavit nový (jedenáctý).

Pravidla umožňují startovní rošt se 12 týmy. Více účastníků ale také znamená více kousků z koláče jménem příjem z komerčních práv. Kvůli ochraně ekononomických zájmů týmů zavádí současná Concordská dohoda poplatek pro nového účastníka ve výši 200 milionů dolarů. Andretti by tedy musel každému týmu zaplatit 20 milionů, které mají kompenzovat nižší příjem z komerčních práv.

Tento poplatek byl dohodnut v létě 2020 a bude platit do roku 2025. Proto chce také Andretti vstoupit do F1 v tomto roce. V další Concordské dohodě bude poplatek vyšší.

Týmy chtějí 600 milionů

Podle týmů je ale už dnes 200 milionů málo, protože hodnota F1 stoupla – mimo jiné kvůli zavedení rozpočtového stropu, ale také kvůli většímu zájmu, který generuje Drive to Survive.

Motorsport.com uvádí, že týmy chtějí nově 600 milionů. Jeden z šéfů týmu uvedl, že je to dokonce „minimální částka“.

Andretti nebo i další zájemci budou muset nejdříve projít výběrovým řízením FIA, které již bylo vyhlášeno. Teprve poté se začne řešit suma za vstup. Pro navýšení částky by musela být F1 i všechny týmy a shoda se podle všeho rýsuje. Týmy F1 se většinou neshodnou na ničem, ale v tomto ohledu jsou zájmy všech stejné.

Kromě Andrettiho mají údajně usilovat o vstup do F1 Hitech a Panthera Asia.

Existuje ještě jedna možnost. Andretti by mohl koupit některý z existujících týmů. Sauber ho dříve odmítl a spojí se s Audi. U Williamsu zatím Andretti také nepochodil. O víkendu se objevily spekulace o možném prodeji AlphaTauri (nebo přesunu týmu do Anglie).

Red Bull to popírá, ale možnost tady je i podle Motorsport.com. Andretti by musel dát na stůl více než zmíněných 600 milionů, ale přesto by ho vstup do F1 vyšel levněji – týmům by nemusel nic platit a přišel by hned k existující infrastruktuře.