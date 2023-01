Týmy by si neměly stěžovat na rozpočtové stropy, míní technický šéf F1 Symonds

Technický ředitel F1 Pat Symonds prohlásil, že má nulové pochopení pro týmy, které si stěžují na rozpočtový limit.

Rozpočtové stropy jsou ve formuli 1 uplatňovány od začátku sezony 2021. Od té doby mají týmy na základě pravidel zastropované některé výdaje, které souvisí s jejich provozem. Finanční limit pro nadcházející sezonu by se měl pohybovat kolem 145 milionů dolarů (bude ještě upřesněn na základě inflace).

I když se do stropu nepočítá úplně vše (například platy jezdců či výdaje za motory), mají některé týmy starosti, aby se do limitu vešly. Hned v prvním roce na to doplatil Red Bull, který v sezoně 2021 povolený rozpočet překročil, za což byl vloni penalizován pokutou ve výši 7 milionů dolarů a omezením vývoje.

Red Bull je přitom jedním z hlavních kritiků rozpočtových stropů. Jeho šéf Christian Horner se například vloni v květnu (tedy ještě před vypuknutím kauzy s překročením limitu v případě Red Bullu za rok 2021) nechal slyšet, že až sedm týmů kvůli nim nedokončí sezonu – zkrátka proto, že všechny povolené finance utratí ještě před jejím koncem. Tento černý scénář se však nakonec naštěstí nevyplnil.

Také jsme museli zastavit vývoj

Ke stížnostem týmů se v minulém týdnu během veletrhu Autosport International vyjádřil technický šéf F1 Pat Symonds.

„Strávil jsem 42 let jako vývojář ve formuli 1 a vždy jsem měl limit nákladů – říkali jsme tomu rozpočet. Byla to částka, kterou jsme mohli utratit,“ uvedl Symonds.

„Když slyším, jak si někteří lidé stěžují, že měli nehody a že potřebují více peněz...I my jsme měli nehody," povzdechl si bývalý technický šéf Renaultu či Williamsu.

„Pamatuji si, že jsme v jednom roce měli velmi dobrý vývojový program, ale pak přišla série nehod, už si přesně nepamatuju, kdy to bylo. Rozpočet se ale nezměnil, takže jsme vývoj museli zastavit. Proto mám v tomto ohledu méně než nulové sympatie,“ dodal Symonds k nářkům některých současných týmů.