Týmy budou v pátek ráno řešit budoucnost letošních pneumatik

Zástupci FIA, F1 a týmů se v pátek v 9:00 sejdou, aby diskutovali o letošních pneumatikách. Oproti loňskému roku mají pneumatiky o 0,4 mm tenčí běhoun, což sice snížilo tvorbu puchýřů, ale pracovní okno pneumatik je výše. Týmy mají problém je dostatečně zahřát a hlavně udržet v provozním okně. Daří se to občas McLarenu a zejména Mercedesu.

Nervózní už je také F1, protože diváci označují závody za nudné. Těch, kteří vypnuli televizi v průběhu Grand Prix Francie, asi nebylo zrovna málo.

Šance na změnu?

Pirelli nemůže jen tak změnit pneumatiky v průběhu sezóny. Existují jen dvě cesty. Pirelli to může nařídit FIA, pokud by se objevily bezpečnostní problémy (například časté defekty). To se neděje.

Druhou možností je, že pro změnu bude alespoň 7 z 10 týmů. Mezi těmi, kteří mají největší problémy, jsou Haas, Alfa Romeo, Red Bull, Renault a samozřejmě také Ferrari. Zatím se však nezdá, že se najde sedm hlasů.

Pokud by se šéfové týmů přece jen dohodli, nebude změna jednoduchá. Pirelli by mohlo maximálně vrátit zpět „tlustší“ běhoun. Vzhledem k tomu, že se pneumatiky vyrábí dva měsíce dopředu, projevila by se změna až nejdříve v Belgii. Kompletní změna pneumatiky by trvala ještě déle a v letošní sezóně by se to už asi nestihlo.

Přinese to změnu?

Podle Auto Motor und Sport je otázka, zda by se vůbec něco změnilo – zejména na čele. Mercedes by měl i tak velký přítlak a v kvalifikacích i nadále dominoval. Změna pneumatik by se projevila nižší degradací v závodě, ale pokud stříbrné šípy odstartují z první řady, budou mít výhodu nejen z hlediska pozice ale samozřejmě také v oblasti pneumatik. Nejlepší pro nízkou degradaci a flexibilitu při zastávkách je být v čele závodu.

