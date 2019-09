Týmy budou na schůzce v Singapuru řešit kvalifikační frašku z Monzy

Na konci italské kvalifikace se nikomu z jezdců nechtělo najet do měřeného kola jako prvnímu. Všichni čekali tak dlouho, až vypršel čas a do měřeného kola nejeli jen dva jezdci.

Ve Spa i v Monze byl velký přínos v jízdě v závěsu. Na dalších okruzích už tento problém nebude, nebo ne tak velký. Přesto chce F1 situaci řešit, což doporučili také stewardi z Monzy. Ti udělili jen tři napomenutí – Strollovi, Sainzovi a Hülkenbergovi.

„Je to něco, o čem jsme diskutovali po Spa a myslím, že všichni v místnosti, sportovní ředitelé a jezdci, uznali, že neexistuje jednoduchá oprava prostřednictvím pravidel,“ řekl Michael Masi pro Autosport.

„V Singapuru proběhne podrobnější diskuse a několik týmů již přišlo se simulacemi a nápady, jak by to bylo možné napravit. Je to v tom nejlepším zájmu každého.“

Foto: Getty Images / Charles Coates