Týmy budou letos pracovat na třech různých vozech. Všechny čeká test 18palcových pneumatik

Testů 18palcových pneumatik se na konci loňského roku zúčastnily tři týmy: Renault, McLaren a Mercedes. Celkem odjeli přes 570 kol. Už 8. února se bude pokračovat. Svůj vůz nasadí Ferrari a poté budou následovat další týmy.

Vzhledem k tomu, že se v příštím roce radikálním způsobem mění pravidla, musí být vozy pro testy upraveny, aby co nejvěrněji simulovaly situaci v roce 2021. Postupně tyto „hybridní“ vozy připraví všechny týmy – nejpozději pro třídenní test po Abú Dhabí.

„Nyní se zaměřujeme na 18palcovou pneumatiku,“ řekla Mario Isola pro RACER. „Jsem rád, že všech 10 týmů poskytne hybridní vůz pro testování a to nejen proto, že můžeme testovat a vyvíjet naše pneumatiky se všemi týmy, ale také proto, že v Abú Dhabí 2020 budeme mít příležitost nechat otestovat 18palcové pneumatiky všech 10 týmů.“

„Během sezóny poskytují jen hybridní auta.Mají možnost použít vůz z let 2018, 2019 nebo 2020 upravený tak, aby vyhovoval 18palcovým pneumatikám. Dalším pozitivním bodem je, že vzhledem k tomu, že se v říjnu dokončila pravidla pro rok 2021, mají představu o úrovni výkonu v roce 2021.“

„Znamená to, že dokážou vyladit hybridní vůz tak, aby byl reprezentativní pro výkon a vlastnosti roku 2021, jako je rozložení hmotnosti a další prvky, které jsou pro nás důležité. Musíme to vyzkoušet s autem, které je co nejblíže budoucímu vozu, i když se liší výkonem, přítlakem a rozložením hmotnosti.“

Ve F2 už letos

Už letos nasadí Pirelli 18palcové pneumatiky na vozech formule 2. Jsou to jiné pneumatiky, ale i tak se může výrobce něco naučit.

„Formule 2 je jiná. Jako obvykle pro ní vyrábíme jiný produkt a to z několika důvodů: jiná úroveň výkonu, skutečnost, že nepoužívají zahřívací deky atd.,“ uvedla Isola.

„Je to dobrý způsob, jak předvídat potenciální problémy, které můžeme mít u formule 1 v roce 2021. S formulí 2 máte celou závodní sezónu. Je dobré shromažďovat data a porozumět tomu, jak to funguje.“

„Plán vývoje byl docela koncentrovaný, protože jsme začali v březnu nebo dubnu a produkt jsme finalizovali v prosinci.“

„Z hlediska výkonu jsou 18palcové pneumatiky formule 2 v souladu s 13palcovými pneumatikami. Možná, že na začátku bude potřeba nějaký čas na nastavení vozu, ale obecně se očekává, že v roce 2020 nebudou mít pomalejší auta.“

„Je to také dobrý prvek pro analýzu formule 1, protože ve formuli 2 se vůz nezmění, takže máme ideální srovnání 13palcových a 18palcových pneumatik.“