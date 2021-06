Týmy Aston Martin a Red Bull jezdily s nižším tlakem, potvrdilo Pirelli. Nebylo to proti pravidlům

Pirelli původně mluvilo jen neurčitě o tom, že za defekty Verstappena a Strolla byly provozní podmínky. Pouze na základě spekulací a následného zpřísnění kontrol tlaku a teplot víme, odkud vítr vane. Podobné neurčité vysvětlení kritizoval i Max Verstappen. Ve čtvrtek ve Francii už byli zástupci Pirelli otevřenější.

Pirelli stanovuje startovní tlak na základě očekávání, že se tlak dále zvýší, jakmile vůz vyjede na trať. Zdá se však, že pneumatiky vozů Aston Martin a Red Bull takové zvýšení tlaku v Baku nezaznamenaly, a proto jezdily s nižší úrovni tlaku, než Pirelli předpokládalo.

„V Baku se jednoduše stalo to, že očekávané jízdní podmínky byly jiné než skutečné, a to způsobilo selhání,“ řekl Mario Isola, kterého cituje Motorsport.com.

„Když se do pneumatik dostává hodně energie a tlak je nižší než očekávaný, výsledkem je, že na bočnici vzniká to, čemu říkáme stojaté vlny. Ty přenášejí velké množství energie do vnitřního ramene pneumatiky. V určitém okamžiku se pneumatika roztrhne. To je to, co se stalo, a důvod, proč jsme měli v Baku tuto situaci.“

Jedním z faktorů, který k tomu přispěl, bylo podle Isoly to, že předpovědi Pirelli týkající se výkonnosti vozů během víkendu, založené na údajích, které týmy dodaly, neodpovídaly tomu, jak se skutečně chovaly na trati.

„Když připravujeme předpisy pro minimální tlak, dostáváme simulace a bereme v úvahu rezervy. Simuluje se očekávané zatížení, přítlak nebo rychlost. V tomto případě jsme v Baku zjistili některé parametry, které nebyly přesně takové, jaké jsme viděli na trati.“

„V tomto případě jsme těchto podmínek nedosáhli ne proto, že by týmy dělaly něco proti předpisům, ale proto, že jako obvykle hledaly výkon, a to vytvořilo jiný scénář, než jsme očekávali. Tento odlišný scénář spočíval hlavně v tom, že pneumatiky pracovaly s nižším tlakem, než se očekávalo.“

Nic proti pravidlům

„Pokud není v pravidlech napsáno, že existuje provozní tlak, který musíte dodržovat, nemohu říci, že by při snaze o vyšší výkon dělali něco proti pravidlům,“ vysvětluje Isola.

„Pokud respektují startovní tlak, dodržují nařízení. Pokud by udělali totéž v příštím roce, kdy se standardizovaným snímačem zavedeme provozní tlak, tak by šli proti pravidlům. Ale to není letošní případ.“

Podle Isoly byly v Baku rozdíly mezi týmy více než 1 PSI. Ačkoli se v posledních závodech objevilo podezření, že si týmy hrají s tlaky, Isola řekl, že v Baku to bylo poprvé, kdy to bylo takto zachyceno.