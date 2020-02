Týmům by nevadilo další omezení testování. Jezdci jsou skeptičtější

„Než se vydáme na trať, máme k dispozici spoustu nástrojů – máme simulační nástroje, máme také náš simulátor, máme aerodynamický tunel, takže máme dobrou představu, jak bude auto fungovat,“ řekl sportovní ředitel Racing Pointu Andy Stevenson pro RaceFans.

Podle Stevensona je šest dní dostačujících i pro jezdce, aby si na auto zvykli a připravili se i fyzicky.

„Ze sportovního hlediska si myslím, že je to vlastně lepší, protože to odstraňuje trochu předvídatelnosti,“ pokračuje Stevenson s tím, že v prvních závodech bude méně jasné, jaké je rozložení sil.

Stevenson věří, že sport si může dovolit další omezení testování – až na jeden čtyřdenní test.

„Všichni máme rádi závody formule 1, kdy předvedeme show, něco tam skutečně uděláme. Ale když se uzavřeme na okruhu za nudného zimního dne někde uprostřed ničeho, bez davů, bez televize, tak je to něco, co bylo vždy zbytečné.“

„Myslím, že jdeme správným směrem. Budeme rádi, když se předsezónní testování ještě více zkrátí.“

„Jedna věc, která je důležitá, je však to, že vždy musíme brát v úvahu bezpečnost. Myslím, že je vždy rozumné, že máme šanci vyzkoušet auta jen proto, abychom se ujistili, že všechny bezpečnostní systémy jsou v pořádku, než začneme závodit.“

Počty odjetých kol celkově (první testy)

Christian Horner se svým kolegou v podstatě souhlasí. Podle něj ale kratší testy zvýhodňují zkušenější jezdce.

Právě jezdci jsou skeptičtí, pokud jde o další redukci času na trati. Simulátory a realita jsou totiž stále dvě rozdílné věci.

„Je to zvláštní, že před začátkem sezóny formule 1 budou pro jezdce pouze tři dny celkem,“ řekl Carlos Sainz. „Je to divné a je to pravděpodobně jediný sport na světě, kde nemůžete trénovat sport, který děláte. Jedete na první závod se spoustou věcí, které se stále učíte. A s pouhými třemi dny na jezdce, celkem šest dní pro tým, je to ještě složitější.“

„Myslím, že osm dní bylo docela dobré množství,“ řekl Valtteri Bottas. „Dalo se toho hodně udělat, a pokud jste měli nějaké problémy, mohli jste se z toho nějak dostat.“

„Šest dní omezuje vaše možnosti vyzkoušet mnoho různých věcí a učit se, pokud máte mnoho problémů. Myslím, že pouhé čtyři dny by byly velmi krátkým časem.“

„Ale v dnešní době vozy samozřejmě fungují mnohem lépe hned, jak vyjedou, díky všem simulačním nástrojům a zdokonalení technologie. Myslím, že teď je to dobré množství. Možná, že v budoucnu bychom toho mohli mít méně. Ale prozatím si myslím, že je to docela dobré.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli