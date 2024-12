Týmovým kolegou Maxe Verstappena bude Liam Lawson

Místo Sergia Péreze bude za Red Bull v příštím roce jezdit Liam Lawson. Novozélandský pilot debutoval ve F1 vloni v Nizozemsku. Na pět závodů nahradil zraněného Daniela Ricciarda u týmu AlphaTauri. Letos pak Australana nahradil už z rozdnutí Red Bullu a to od Grand Prix USA. Na kontě má Lawson jen 11 startů.

Red Bull mu dal přednost před podstatně zkušenějším Cunodou, který navíc Lawsona letos v kvalifikacích porazil v poměru 5:0.

„Je to něco, co jsem chtěl a na čem jsem pracoval už od svých osmi let. Zatím to byla neuvěřitelná cesta,“ řekl Liam Lawson.

„Chtěl bych moc poděkovat celému týmu VCARB za podporu, posledních šest závodů hrálo obrovskou roli v mé přípravě na tento další krok. Chci také poděkovat Christianovi, Helmutovi a celé rodině Red Bullu za to, že ve mě věří a dali mi tuto příležitost. Jsem nesmírně nadšený, že mohu pracovat po boku Maxe a učit se od mistra světa, nepochybuji, že se budu učit z jeho zkušeností. Už se nemůžu dočkat, až to rozjedu!“

„Je mi potěšením oznámit, že se Liam Lawson stane členem týmu v roce 2025,“ řekl Christian Horner.

„Liamovy výkony během jeho dvou působení v týmu Visa Cash App Racing Bulls ukázaly, že je nejen schopen dosahovat dobrých výsledků, ale že je také skutečným závodníkem, který se nebojí měřit síly s těmi nejlepšími a dostat se na vrchol. Jeho příchod je pokračováním dlouhé historie týmu, kdy se prosazoval v rámci juniorského programu Red Bullu, a jde ve stopách jezdců, kteří vyhrávali šampionáty a závody, jako je Sebastian Vettel a samozřejmě Max Verstappen.“

„Není pochyb o tom, že závodit po boku Maxe, čtyřnásobného šampiona a bezpochyby jednoho z nejlepších jezdců, jaké kdy F1 viděla, je náročný úkol, ale jsem si jistý, že Liam se s touto výzvou vyrovná a v příštím roce pro nás dosáhne vynikajících výsledků.“

Tým VCARB zatím nepotvrdil, kdo Lawsona v týmu nahradí. Očekává se však, že týmovým kolegou Júkiho Cunody bude Isack Hadjar.

Pokud odmyslíme Liuzziho a Doornbose, což jsou ale samotné počátky Red Bullu, tak bude Lawson nejméně zkušeným jezdcem, který do týmu přichází.