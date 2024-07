Týmové příkazy řešili také u Astonu Martin. Stroll ale neposlech a dojel před Alonsem

Oba jezdci Astonu Martin se dostali do třetí části kvalifikace. Alonso startoval před Strollem a na startu se dostal před Sainze (který měl špatný start).

Aston Martin nasadil jezdcům měkké pneumatiky. Pomohlo jim to zachovat pozice, ale do boxů museli poměrně brzy. Alonso stavěl o dost dříve, takže v boxech se strategie obou rozešly.

Stroll odjel na měkkých 14 kol, což bylo nejvíce a poté 31 kol na středních, což bylo také nejvíce ze všech jezdců. Ke konci měl ale díky tomu čerstvější tvrdé pneumatiky.



Strategie jezdců Astonu Martin.

Foto: Pirelli

Tým Alonsa požádal, aby Strolla pustil. K tomu došlo během 65. kola. Stroll se pak pokoušel předjet Cunodu, který stavěl ve 29. kole. Ztrácel na něj asi 2,8 sekundy. Před jezdce RB se ale Stroll nedostal a v cíli závodu je nakonec dělilo necelých 8 desetin.

Tým po Strollovi chtěl, aby Alonsa pustil zpět před sebe. K tomu ale nedošlo.

Alonso bral situaci s klidem. „Mně na tom příliš nezáleželo, byl to bod pro tým. Nezáleží na tom, které auto z těch dvou ten bod získá. Myslím, že se až do poslední zatáčky snažil předjet Cunodu, takže si myslím, že to bylo správné,“ řekl Alonso.

Novináři samozřejmě situaci přirovnali k tomu, co se dělo u McLarenu. Podle Alonsa to ale srovnávat nelze.

„Nevím. Vítězství v závodě je něco jiného než 10. a 11. místo, ale pokud taková byla dohoda před závodem, musí se dodržet. I když chápu, že to může být frustrující.“

Se strategií Alonso spokojený nebyl. „V sedmém nebo osmém kole jsem věděl, že nebudeme bodovat. Zajet 63 kol s jednou sadou středních a jednou sadou tvrdých pneumatik je pro naše auto mission impossible. Všichni v týmu to víme, všichni jsme o tom ráno mluvili na strategické poradě a nevím, proč jsme v 7. kole zastavili. Budeme se snažit poučit a do Spa se dostat silnější,“ dodal Alonso.