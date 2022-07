Týmové příkazy? Podle Binotta bude Ferrari kritizováno, ať už se rozhodne jakkoliv

Ferrari má letos rychlé auto, ale ztrácí body kvůli problémům se spolehlivostí nebo rozhodnutím na boxové zdi. V posledních závodech se stalo, že spolu bojovali jezdci Ferrari navzájem. Týmové příkazy nepřišly nebo přišly pozdě.

„V první řadě se v každém závodě snažíme maximalizovat body pro tým,“ řekl Mattia Binotto, kterého cituje RacingNews365.com.

„Existují dva šampionáty, a to šampionát konstruktérů a jezdců. Jsem si celkem jistý, že tím také maximalizujeme příležitost jezdců, protože odebíráme body soupeřům.“

„Soupeři by neměli být Charles pro Carlose a Carlos pro Charlese, ale určitě Max, Lewis a ostatní.“

Binotto se domnívá, že nyní ještě není čas podporovat jednoho jezdce na úkor druhého, i když připouští, že se to může v průběhu sezóny změnit.

„Vidíme to tak, že prioritu má nejrychlejší vůz na trati. Věříme, že tento postup je v tomto období šampionátu to nejlepší, co můžeme udělat. Pokud bude mít později v šampionátu jeden z jezdců větší příležitost, určitě se můžeme pokusit dát mu plnou prioritu, ale teď taková situace není.“

„Musíme se s tím vyrovnat, ale i tak jsem docela rád, že jezdci mohou bojovat. Vím, že když budou existovat týmové příkazy, všichni nám to budou vyčítat. Budou říkat, že bychom je měli nechat bojovat, a když je necháme bojovat, tak budou říkat, že bychom měli mít týmové příkazy. Ať uděláte cokoli, je to vždy špatně.“

V minulosti Ferrari k týmovým příkazům přistupovalo. Známá je Velká cena Německa v roce 2010, kde Felipe Massa musel pustit Fernanda Alonsa před sebe.

V Rakousku v roce 2002 pak Rubens Barrichello vedl závod, když byl požádán, aby umožnil Michaelu Schumacherovi projet cílem jako první a získat vítězství. Brazilec tento krok provedl v poslední zatáčce posledního kola.

„Vzpomínám si, jak jsem před 20 lety tady v Rakousku slyšel bučení z tribun, protože jsem tady byl. Znovu opakuji, že je to vždy choulostivé a po závodě každý ví, jak jsme to měli řešit. Ale znovu opakuji... snažíme se maximalizovat body pro tým. Jsem si jistý, že je to správná volba.“