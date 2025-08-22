Tým veteránů F1? Opět zesílily spekulace, že Cadillac potvrdí Bottase a Péreze

Podle současných spekulací by za Cadillac měli jezdit Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
Před pár dny se objevily spekulace, podle kterých Valtteri Bottas už podepsal smlouvu s Cadillacem.
Web The Race dnes uvedl, že je stále pravděpodobnější, že za Cadillac budou jezdit Bottas a Pérez.
„Jednání s oběma jezdci jsou v pokročilé fázi a hlavní podmínky byly údajně dohodnuty již před několika týdny – i když různé zprávy tvrdí, že nejprve Pérez a poté Bottas uzavřeli smlouvy, neznamená to, že byly smlouvy podepsány,“ uvedl web.
Je reálné, že už příští týden budou potvrzeni oba jezdci. Teoreticky ale může být smlouva podepsána jen s jedním z nich. Cadillacu by to pak ponechalo otevřené dveře pro jiné možnosti – pokud by byl například volný Júki Cunoda.
Na druhou stranu to ale vypadá, že Cadillac bude chtít mít tuto kapitolu uzavřenou a nejspíše se dohodne s oběma jezdci.
Oba zmínění jezdci jsou už delší dobu považováni za favority. Podle webu The Race se na konci července konalo setkání zainteresovaných stran týmu, jehož spolumajiteli jsou General Motors a TWG Global, a byla potvrzena preference zkušených jezdců.
Pérez je osmým nejzkušenějším jezdcem v historii. Na kontě má 281 startů. Bottas je třináctý s 246 starty. Jen Alonso a Hamilton mají na současném startovním roštu na kontě více závodů ve F1.
Oba působili u menších ale i velkých týmů a vynechali jen jednu sezónu. Bottas je navíc v současné době rezervním jezdcem Mercedesu.
Cadillac už dříve potvrdil, že chce někdy po letní přestávce testovat – zatím není jasné, zda půjde o vůz F2, půjčený vůz od Ferrari nebo si tým koupí nějaký vůz od jiného týmu. Cílem testu je příprava závodního týmu.