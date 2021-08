Tým situaci nezvládl, říká Alonso o dění v McLarenu v roce 2007

„Rok 2007 byl pro mě velmi důležitý. Lewis přišel do formule 1 jako cunami se vším svým talentem, svými schopnostmi a výsledky, okamžitými výsledky, bylo to intenzivní a také výzva pro všechny,“ řekl Alonso v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky Sports F1.

„Když se ohlédnu zpět, a myslím, že Lewis to vidí stejně, neměli jsme mezi sebou žádné problémy. Byli jsme velmi tvrdými, ale férovými soupeři. Upřímně si myslím, a on si to bude myslet také, že tým situaci nezvládl.“

„Nechci obviňovat Rona, nechci obviňovat žádného konkrétního člověka, ale jako tým a vedení jsme byli příliš mladí, příliš ambiciózní a nikdo nás nevedl.“