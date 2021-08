Tým si myslel, že přichází déšť, vysvětlil Hamilton, proč jako jediný nezamířil do boxů

Poté, co v první zatáčce závodu došlo k hromadné kolizi, byl závod přerušen. Když se ale jezdci znovu rozjeli do zahřívacího kola, na jeho konci všichni zbývající jezdci zamířili do boxů přezout z přechodných na suché pneumatiky. Jen Hamilton pokračoval po trati a jako jediný vyrazil do závodu ze startovního roštu.

Do boxů zajel hned na konci kola, čímž se propadl na samotný konec a musel se dostávat před své soupeře.

„V průběhu kola jsem říkal týmu, jak to na trati vypadá, ale když jsem nasedal do vozu, říkali, že se blíží déšť, myslel jsem si, že mají další informace, pak jsem ale viděl, jak všichni míří do boxů.“

Stíhací jízdu nakonec Hamilton dotáhl až na třetí místo. Na stupních vítězů se pak potýkal se závratěmi a dehydratací.

„Dnešek byl rozhodně obtížný. Vždy si způsobujeme potíže a je šílené si uvědomit, že jsme byli jediní na startu, ale takové věci se stávají a poučíme se z nich. Dal jsem do toho všechno a na konci ve mně nic nezbývalo.“

Bottas se omluvil za nehodu a přijal trest

Valtteri Bottas vzal na sebe plnou zodpovědnost za kolizi v první zatáčce závodu, na kterou doplatila řada jezdců.

Fin měl na mokré trati špatný start a propadl se pořadím. Při brzdění do první zatáčky pak zezadu narazil do mclarenu Landa Norrise, který naopak narazil do Maxe Verstappena, zatímco Bottas ještě narazil do dalšího red bullu Sergia Péreze.

Verstappen jako jediný mohl pokračovat v závodě, byť s výrazně poškozeným vozem. Pro Bottase, Norrise a Péreze závod skončil.

„Bylo to jasně moje chyba. Byl jsem ten, který přijel zezadu a bylo na mně, abych brzdil dostatečně brzy, ale minul jsem brzdný bod,“ řekl Bottas.

„Ukazuje to, že v těchto podmínkách není jednoduché to předvídat. Měl jsem ale brzdit dříve, protože když jsem začal brzdit, blížil jsem se, pak jsem zablokoval kola, narazil do Landa, a to způsobilo celou kolizi. Nedorozumění a moje chyba.“

Bottas do závodu vyrážel z druhého místa, ještě před první zatáčkou ale několik pozic ztratil. „Myslím, že v zahřívacím kole klesla teplota pneumatik. Musím se na to podívat, ale ty problémy způsobil můj špatný start.“

Bottas dostal za způsobení kolize od sportovních komisařů trest odsunu o pět míst na roštu příštího závodu v Belgii a dva trestné body.

„Přijímám to. Samozřejmě to není ideální, ale v dalším závodě se alespoň dá předjíždět, takže to není konec víkendu. Bylo jasné, že já jsem začal tu spoušť v první zatáčce a řekl jsem, že je to moje chyba, takže (ostatní jezdci) vědí, že se nesnažím vinit někoho jiného.“