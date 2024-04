Tým RB do Miami přiveze další balíček upgradů. Chceme zůstat na čele středu pole, říká Mekies

Ačkoliv v F1 momentálně působí deset týmů, je možné je rozdělit na dvě výkonnostní poloviny. Do té první patří vedle dominantního Red Bullu také Ferrari, McLaren, Mercedes a Aston Martin. Za první pětkou následuje určitá výkonnostní propast a teprve pak se ke slovu dostávají stáje ze středu pole, které kvůli tomu často bojují maximálně o desáté či jedenácté místo.

Z druhé „výkonnostní pětky“ jsou momentálně nejrychlejší týmy RB a Haas.

RB si je nicméně vědomo toho, že jsou rozdíly mezi týmy ve středu pole velmi malé, a proto pro víkendovou GP Miami nasadí nové díly.

„V Miami budeme mít novinky, které nám pomohou surfovat na vrcholu této skupiny týmů, ve které nemáte nic jisté. Jsem si jistý, že naši soupeři také nasadí novinky, což znamená, že musíte mít perfektní víkend, abyste se mohli dostat do první desítky,“ prohlásil šéf stáje RB Laurent Mekies, jehož slova cituje Autosport.

I když se zdá, že má RB nad Haasem trochu navrch, podle Mekiese jsou rozdíly tak malé, že se na ně nedá spoléhat.

„Nevnímáme to tak, že bychom měli nejlepší auto z této pětky týmů. V Austrálii jsme se v kvalifikaci dostali do první desítky s náskokem půl desetiny, v Japonsku jsme měli náskok jeden a půl desetiny, zatímco v Číně nám o půl desetiny utekla. V závodě to je zcela vyrovnané...vždy je to boj,“ přiblížil dále Francouz, který v čele stáje RB stojí prvním rokem.

„Pro tým je to ale vynikající trénink, jelikož pokud chcete získat bod, musíte mít ve všech ohledech povedený závod,“ dodal Mekies.