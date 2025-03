Tým Racing Bulls při premiéře pod novým názvem nebodoval. Cunoda doplatil na strategii, Hadjar na chybu

Pilot stáje nově přejmenované stáje Racing Bulls Júki Cunoda zahájil letošní sezonu velmi povedenou kvalifikací, když si v sobotu zajistil pátou příčku na startovním roštu.

Japonec si následně velmi spolehlivě a dobře počínal i po většinu závodu, ve kterém se dlouho držel na šesté pozici a mj. i v blízkosti papírově silnějších vozů Ferrari.

Cunodu však o dobrý výsledek připravilo špatně načasované přezutí na pneumatiky do přechodných podmínek poté, co se přibližně 13 kol před cílem nad okruhem v Melbourne opět rozpršelo.

Závodník italské stáje do boxů nakonec zamířil až ve 47. kole, a podobně jako jezdci Ferrari se propadl o několik pozic, jelikož ztratil spoustu času jízdou na slickách ve chvíli, kdy trať byla velmi mokrá. Cunoda se tak musel smířit až s 12. příčkou.

„Načasování zastávky nám tentokrat nevyšlo. Až do příchodu posledního deště jsme přitom měli dobré tempo a ani jsme neudělali moc chyb...Určitě zrevidujeme, co se stalo, a poučíme se z toho do budoucna. Musíme se ujistit, že nebudeme dělat stejné chyby, zejména když je letos pole tak nabité a každý bod je velmi důležitý. Není to ideální, ale z tohoto víkendu si můžeme vzít spoustu pozitiv,“ uvedl Cunoda.

„Pokud dokážeme maximalizovat výkon, můžeme prožít dobrý závodní víkend,“ dodal.

Ještě dříve než začal skončil závodní debut v F1 pro Isacka Hadjara. Mladý Francouz se totiž na mokré dráze roztočil už v zaváděcím kole a po následném kontaktu s bariérou musel kvůli poškození svého vozu odstoupit.

Nebylo tedy divu, že byl po tomto momentu hodně skleslý.

„Cítím se trapně. Ze své chyby se mohu jen poučit, a zároveň se chci omluvit týmu. Podmínky byly záludné a už od instalačních kol bylo cítit, že je úroveň přilnavosti velmi nízká,“ popsal nováček, který měl do závodu startovat z jedenácté příčky.

„V zaváděcím kole jsem se snažil pneumatiky co nejlépe připravit, ale bohužel jsem se roztočil a už to nešlo zachránit. Před nárazem do zdi jsem si už připadal jen jako pasažér...Nyní se dívám dopředu, abych byl připraven na závod v Číně,“ uzavřel Hadjar.