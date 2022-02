Tým Panthera nevzdává snahy o vstup do formule 1

Před třemi lety se objevily informace, že se do F1 chystá vstoupit nový tým Panthera Team Asia F1. Na startovním roštu chtěl být v ideálním případě letos, ale asi není potřeba říkat, že tomu tak nebude. Podle Racingnews365.com však projekt asijského týmu není mrtvý.

Projekt naopak zvýšil své úsilí o získání nezbytných finančních prostředků pro zajištění místa na startovním roštu F1 a jmenoval Paula Fleminga novým členem představenstva a generálním ředitelem.

Fleming je bývalý ředitel pro strategická partnerství ve společnosti Barclays. V roce 2014 založil vlastní soukromou kancelář, která poskytuje poradenství.

Spoluzakladatelem a šéfem týmu Panthera je Benjamin Durand, bývalý výkonný ředitel SMP Racing a BR Engineering v mistrovství světa vytrvalostních závodů. Druhým zakladatelem je bývalý automobilový závodník Michel Orts.

Zeď v podobě 200 milionů

Peníze jsou pro případného nováčka důležité. Potřebujete je na vybudování týmu ale také jako „zápisné“. Podle nové Concordské dohody musí nový tým zaplatit 200 milionů dolarů. Částka by byla následně rozdělena mezi 10 současných týmů.

„Paul je nadšený z projektu a chtěl se připojitl,“ řekl Benjamin Durand. „Má zkušenosti, aby získal tuto úroveň peněz, a tak jsme ho jmenovali do představenstva. Vybíráme peníze, včetně 200 milionů dolarů.“

Existuje možnost, že v roce 2026 bude pravidlo zrušeno, ale u týmu Panthera na to nechtějí spoléhat.

„Taková jsou pravidla. V tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se pravidlo mělo změnit. Chci říct, že všichni říkají, že s příští dohodou může dojít ke změně tohoto pravidla, ale je to něco, co se jen proslýchá. V současné době je to pravidlo, se kterým musíme pracovat, takže musíme tyto peníze získat.“

„Snažíme se vstoupit co nejdříve, ale záleží na tom, kdy seženeme peníze. Pokud by bylo jisté, že pravidlo bude v roce 25 zrušeno, bylo by to samozřejmě třeba zvážit, zejména pokud jde o hledání potenciálních investorů.“

Panthera jedná s investory z Blízkého východu. Svou továrnu chce postavit v Asii, čímž by se tým lišil od zbytku startovního pole. Ostatní týmy mají továrny v Evropě – především ve Velké Británii.

„Projekt je stále stejný projekt – vyvinout tým v Asii, a když říkám Asii, je to od Středního východu po Pacifik.“

„Uvidíme, čeká se na investora, umístění týmu se může změnit. Pokud bychom měli malajsijského investora, tým by byl v Malajsii. To by se ale mohlo změnit, pokud budeme mít investora z jiné části Asie.“

Partnerství s Renaultem?

Existuje možnost, že by se tým spojil s Renaultem na bázi velmi těsného partnerství, jako je tomu v případě Haasu a Ferrari. Renault by byl určitě rád, pokud by mohl dodávat své pohonné jednotky dalšímu týmu.

„V Renaultu se nyní odehrává spousta změn, ale podle toho, co víme, mají stále zájem o takový druh technického partnerství. Je to něco, co musíme znovu posunout vpřed, jakmile budeme mít peníze na stole.“