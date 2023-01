Tým Panthera: Nebojujeme s Andrettim o místo. Ve formuli 1 může být až 13 týmů

O vstup do F1 má mimo stáje Michaela Andrettiho dlouhodobě zájem také asijský tým Panthera.

I když není o snahách týmu Panthera slyšet tak intenzivně, jako v případě organizace Michaela Andrettiho, který v minulém týdnu dokonce ohlásil spojenectví s Cadillacem, neznamená to, že by o se jednalo o nový projekt.

Tým Panthera vznikl již v roce 2019 s cílem připojit se na startovní rošt od sezony 2021. Ačkoliv se tyto ambice nenaplnily, asijský projekt žije dál a jeho představitelé dávají najevo, že mají o vstup do F1 stále zájem.

Spoluzakladatel týmu Panthera Benjamin Durand, bývalý výkonný ředitel SMP Racing a BR Engineering v mistrovství světa vytrvalostních závodů, si navíc nemyslí, že by jeho stáj bojovala o jedenácté místo na roštu s Andrettim.

„Ve Formuli 1 by mohlo být 13 týmů. Neznamená to nutně, že jich bude 13, ale jde o to, že pokud se najdou tři dobré týmy, které mají co přinést, mohu být přijaty,“ řekl Durand v rozhovoru pro web Planetf1.com.

„Není to tedy tak, že bychom bojovali o jedno místo s Andrettim. Nevnímáme se navzájem jako konkurenci, jelikož nejsme ze stejného trhu,“ vysvětlil Durand s tím, že vidí s Andrettim spoustu podobností, ale i rozdílů. Jde například to, že americký tým již závodí v jiných sérii a má za sebou nyní i tovární podporu.

„Můžeme mluvit pouze o tom, co si myslíme, že můžeme splnit a o přednostech našeho projektu. Věříme, že náš projekt je dostatečně dobrý na to, aby oslovil FIA a F1 a získal povolení k účasti,“ dodal Durand.