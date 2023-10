Tým odvedl dobrou práci, já jsem to pokazil, říká po kvalifikaci Norris

Jezdce McLarenu srazily smazané časy kvůli traťovým limitům.

FIA v průběhu kvalifikace smazala celkem 22 časů. V poslední části (Q3) byly smazány čtyři. Jeden Leclercovi a tři jezdcům McLarenu. Norris přišel o oba své pokusy a propadl se na konec – tedy na 10. místo. Piastri přišel o třetí místo a odstartuje ze šestého místa.

McLaren má přitom v Kataru dobrou formu – soudě podle časů v kvalifikaci. Sky Sports se proto zeptala Norrise, zda ho to povzbuzuje pro zbytek víkendu. Zítra bude další kvalifikace a odpoledne sprint.

„Takhle nepřemýšlím. Myslím jen na to, co jsem měl dnes udělat – tedy zajet dobrá kola a nedělat chyby. A to (chyby) jsem dnes udělal, takže to pro mě není dobrý den.“

„Tým odvedl dobrou práci, já jsem to pokazil. Korigoval jsem přetáčivý smyk a vyjel jsem.“

Piastri se krátce posunul ze čtvrté pozice na třetí, takže šel i dávat rozhovory pro první tři jezdce. Pak byl ale penalizován také on a propadl se na šesté místo. Podle Australana byly výlety „za bílou čáru“ způsobené kluzkou tratí.

„Myslím, že je to velmi těsné a je tak snadné udělat chybu, trať je velmi kluzká, takže nám to neusnadňuje,“ řekl Piastri.

„Samozřejmě je škoda, že jsme pro hlavní závod, kde je nejvíc bodů, o něco dál, ale rozhodně je o co bojovat. Zítra nás čeká další kvalifikace a pak také sprint.“

Šéf McLarenu Andrea Stella byl samozřejmě zklamaný, ale odmítá, že by McLaren čekala v neděli jen minimalizace škod.

„Čeká nás dlouhý víkend a my nechceme pouze minimalizovat škody, chceme se vrátit tam, kam patříme,“ řekl Stella.

„Je to nešťastné, je to samozřejmě trochu zklamání, protože výsledek neodráží potenciál vozu, který byl dnes opět poměrně silný, což je povzbudivé. Je to sice drsný výsledek, který se těžko akceptuje, ale víkend je poměrně dlouhý. Čeká nás sprintový rozstřel a sprintový závod a samotný závod bude poměrně dlouhý a zajímavý z hlediska pneumatik, spousta příležitostí k regeneraci. Vypadá to, že jsme na této trati druzí nejsilnější.“