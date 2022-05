Tým mu slíbil, že si obarví vlasy. Teď se z toho snaží vycouvat, směje se Albon

Před Velkou cenou Austrálie si Albon obarvil vlasy na červeno ze solidarity se skupinou dětí ze sirotčince, které navštívil v Thajsku a které byly příznivci fotbalového klubu Liverpool a měly vlasy obarvené na červeno. A právě v Melbourne získal Albon první body pro Williams.

V Imole barva „vyprchala“. Albon dojel na pěkném 11. místě, za které se však body neudělují. V Miami si proto Albon obarvil vlasy znovu (možná ještě více) a znovu bodoval.

„Žádná vylepšení nejsou potřeba, stačí si jen obarvit vlasy. To je všechno,“ žertoval Albon, když po závodě hovořil s televizí Sky F1.

„Nechal jsem si je obarvit před Melbourne a dojel jsem desátý, a když pak barva vyprchala, skončil jsem v Imole jedenáctý, takže to začalo mít vliv na výkon. Znovu jsem si je obarvil a doufali jsme v zisk dalších bodů.“

Albon připustil, že se to v horkém Miami neobešlo bez následků. „Moje kukla je jakoby nasáklá červenou barvou, je jasně červená,“ řekl. „Všechno barvivo vyteklo. Vypadá to, jako by mi někdo usekl hlavu!“

„Řekli jsme si, že pokud tento víkend získám body, celý tým si obarví vlasy na červeno. Právě jsem byl v technické místnosti a všichni začali couvat s tím, že ne, že mysleli pódium.“

„Mám prostě pocit, že odvádím lepší práci než před pár lety,“ řekl bývalý jezdec Red Bullu.

„Měl jsem rok na to, abych se zabýval místy, na kterých chci zapracovat, a dozrál. Jsme na vzestupu a já také. Mám pocit, že se každou jízdou zlepšuji, jsem zkušenější než kdy dřív a cítím se docela dobře.“