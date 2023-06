Tým AlphaTauri bude mít od příští sezony nové jméno, prohlásil Marko

Poradce Red Bullu pro motorsport Helmut Marko prohlásil, že AlphaTauri ponese od příští sezony nové jméno.

Red Bull vedle svého hlavního týmu provozuje ve formuli 1 od roku 2006 také svůj „juniorský“ tým AlphaTauri, který rakouský výrobce energetických drinků využívá mj. k výchově mladých talentů.

Poradce Red Bullu Helmut Marko nyní v rozhovoru pro rakouské noviny Kleine Zeitung prohlásil, že se stáj, která sídlí v italské Faenze, v příští sezoně již nebude jmenovat AlphaTauri.

Jméno AlphaTauri, které odkazuje na oděvní značku Red Bullu, nese tým od roku 2020, předtím byl znám jako Scuderia Toro Rosso.

Změna názvu není velkým překvapením, jelikož tuto možnost Marko zmiňoval již v dřívějších prohlášeních.

„AlphaTauri bude mít od roku 2024 dva nové vedoucí pracovníky, Laurenta Mekiese a Petera Bayera. Přibudou noví sponzoři a také nový název,“ uvedl Marko, podle něhož čekají tým z Faenzy i další změny. Konkrétně jde o to, že by italská stáj měla více využívat synergií s Red Bullem – v maximální míře, jak to umožňují pravidla.

„Přístup ‚udělej si vše sám' nefunguje,“ dodal Marko