Tvrdé bránění se Red Bullu mi zničilo zadní pneumatiky, říká třetí Sainz

Carlos Sainz neudržel za sebou jezdce Red Bullu a po startu z pole position dojel v domácím závodě Ferrari ve Velké ceně Itálie formule 1 na třetí pozici.

Naději Ferrari a fanoušků ukončit nadvládu Red Bullu dal Sainz nejrychlejším kolem v sobotní kvalifikaci. I po zhasnutí červených světel si v nájezdu do úvodní šikany Španěl uhlídal první místo.

I přesto, že měl k dispozici DRS a do první šikany se několikrát pokusil o útok, nedokázal Verstappen najít na Sainze recept.

Až v 15. kole Verstappen využil Sainzovy chyby, který probrzdil v nájezdu do první šikany. V důsledku toho měl pilot Ferrari horší výjezd na následnou rovinku, v táhlé zatáčce Curva Grande se Verstappen dostal na úroveň svého soupeře a do šikany Variante della Roggia se ujal vedení, které již do konce závodu nepustil.

Po dlouhých soubojích si Sainz zničil zadní pneumatiky a dostal se před něj i druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez.

„Velmi, velmi tvrdý. Dnes už to nemohlo být těžší. Opravdu, celý závod jsem velmi, velmi tvrdě tlačil, abych red bully udržel za sebou,“ řekl Sainz, který dosáhl na první letošní stupně vítězů.

„Tím jsem samozřejmě hodně opotřeboval zadní pneumatiky, když jsem se s nimi snažil udržet a dostat je za sebe.

„Nakonec jsem za to trochu zaplatil zadními pneumatikami, udělal jsem ale všechno, abych se pokusil ubránit všechny vozy.“

Zlepšená forma Ferrari podle Sainze dokázala, že Scuderia byla v Itálii „nejlepším týmem ze zbytku“.

„Myslím, že musíme stále pracovat na naší rychlosti a pochopení pneumatik. Dnes bylo zřejmé, že jsme opotřebovávali pneumatiky trochu více a chyběla nám rychlost,“ pokračuje Sainz.

„Ve srovnání s Zandvoortem (kde Sainz skončil pátý a Charles Leclerc nedokončil) je to rozhodně velký krok vpřed. O tomto víkendu jsme byli nejlepším týmem ze zbytku světa, což je vzhledem k okolnostem pro tým dobrý výsledek.“

V závěru závodu pak Sainz ještě s týmovým kolegou Leclercem tvrdě bojoval o třetí místo.

„Bylo to tvrdé závodění. Kdykoliv máme příležitost, vždy je mi potěšením s Charlesem závodit. Dnes to bylo stejné.“

Leclerc prohrál o 184 tisícin

Těsný souboj jezdců Ferrari o poslední místo na stupních vítězů nakonec rozhodlo 184 tisícin ve prospěch Sainze před Leclercem.

„Já osobně jsem si to opravdu užil. Takové by podle mého názoru mělo být závodění vždy. Připomíná mi to doby z motokár, kdy jsme byli všichni na limitu, mohli jsme jet jeden za druhým,“ řekl Leclerc.

„Díky DRS jsme mohli být velmi blízko u sebe. S Carlosem to bylo opravdu na hraně. Mnohokrát to bylo těsné. Byla tam spousta momentů, kdy to bylo velmi zrádné. Oba jsme při brzdění až příliš často měnili stopu, ale nestěžuji si.

„Tohle je to, co na závodění miluji. Adrenalin, který cítíte, když proti sobě bojujete. Byla to opravdu zábava. Carlosova obrana byla na hraně, i moje útoky byly na hraně. Pro nás oba znamenalo hodně být tady v Monze na pódiu, tak jsme do toho dali všechno.“

Ferrari třetí v Poháru konstruktérů