Tvrdé, ale férové závodění. Alonso je z penalizace zklamaný

George Russell v posledním kole boural. Nedošlo k žádnému kontaktu s jiným vozem. Alonso ale před Russellem podle stewardů pustil nohu z plynového pedálu o 100 metrů dříve než v jakémkoliv jiném kole a také drobně brzdil.

„Podle názoru stewardů tím, že tyto věci provedl, jel způsobem, který byl přinejmenším ‚potenciálně nebezpečný‘ s ohledem na velmi vysokou rychlost v daném místě okruhu,“ uvedli stewardi.

Alonso dostal penalizaci 20 sekund, což ho stálo dvě místa.

„George mě rychle dojel, věděl jsem, že se blíží,“ řekl Alonso. „Pak byl pět nebo šest kol v dosahu systému DRS, takže jsem jen zajížděl kvalifikační kola, abych se udržel vepředu.“

„Chtěl jsem maximalizovat výjezdovou rychlost ze šesté zatáčky, abych se mu ubránil. To by udělal každý závodník a já jsem neměl pocit, že by to bylo nebezpečné.“

„Je zklamáním, že jsem dostal od stewardů trest za to, že to bylo tvrdé, ale férové závodění. Jsem rád, že je George v pořádku. Nebylo příjemné vidět jeho vůz uprostřed trati.“

Alonso později ještě reagoval na sociálních sítích. „Trochu mě překvapil trest na konci závodu týkající se toho, jak bychom měli přistupovat k zatáčkám nebo jak bychom měli řídit závodní vozy. V žádném případě nechceme v těchto rychlostech dělat nic špatně. Věřím, že bez štěrku v této zatáčce, v jakékoliv jiné zatáčce na světě, nebudeme nikdy ani vyšetřováni.“

„S více než dvacetiletou zkušeností ve F1 a epickými souboji, jako byla Imola 2005 / 2006 nebo Brazílie 2023, patří k umění motorsportu měnit stopy nebo obětovat nájezdovou rychlost, aby bylo možné dobře vyjet ze zatáčky.“

„Nikdy nejezdíme na 100 % v každém závodním kole a v každé zatáčce, šetříme palivo, pneumatiky, brzdy, takže zodpovědnost za to, že každé kolo není stejné, je trochu překvapivá.“