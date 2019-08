Tvrdá sebekritika je lepší než výmluvy, říká Leclerc

Leclerc udělal letos několik chyb, za které zaplatil hodně. Připomeňme například kvalifikaci v Baku, nebo závod v Německu, kde se mohl dostat do vedení. Vždy na to reaguje poměrně silně sebekriticky.

Některým to připadá přehnané, ale podle Leclerca je to jeho způsob, jak se vyrovnat s chybou a poučit se z ní.

„Ve skutečnosti je to způsob, jakým pracuji,“ reagoval Leclerc na dotaz webu Crash.net. „Myslím, že je to nejlepší cesta vpřed – nezkoušet hledat výmluvy, pokaždé, když uděláte chybu.“

„Nejlepší je to analyzovat a pokusit se být k sobě upřímní. Snažím se to dělat pokaždé. Rozhodně se nestydím říct, že jsem udělal chybu. V Německu jsem jednu udělal a bylo to zcela jasné. Není potřeba hledat výmluvy.“

Motokáry nebo juniorské formule jsou něco trochu jiného než formule 1, kde jste na očích a tým dostává obrovské množství dat. Podle Leclecra je těžké zakrýt chybu, ale někteří se o to přesto pokoušejí.

„Věřím, že někteří lidé se občas stále pokoušejí najít výmluvy, nebo se snaží omluvit své chyby. Já takový nejsem.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek