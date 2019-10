TVP: Steiner navštívil Varšavu. Má zájem o Kubicu a jeho sponzora

Je v podstatě jisté, že Kubica příští rok nebude závodit ve formuli 1. Jeho vztah s Williamsem se vyostřuje, takže je také velmi nepravděpodobné, že by se Kubica vrátil do pozice testovacího jezdce. Podobnou roli by však měl mít u jiného týmu.

Další Kubicovy kroky jsou úzce svázány s jeho hlavním sponzorem PKN Orlen. Mluvčí firmy potvrdila, že jednají s několika týmy formule 1. Předpokládá se, že jimi jsou Racing Point, Haas a možná McLaren.

Podle TVP Sport se Güenther Steiner objevil ve Varšavě, kde se setkal se zástupci PKN Orlen. Právě jednání s Haasem mají být nejdál. Kubica by mohl pro tým jezdit na simulátoru. Haas nedávno uvedl, že se o závodních víkendech nedostane na simulátor Ferrari, takže bude využívat ten od Dallary.

Týmu by se tak hodil jezdec se zkušenostmi s aktuálními vozy F1 a hodit se budou také peníze – zejména poté, co ztroskotalo partnerství s Rich Energy.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon