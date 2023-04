Turrini: Leclerc jedná s Mercedesem a všichni to vědí

V Itálii se opět šíří spekulace ohledně budoucnosti jezdců Ferrari. Mohl by Leclerc odejít do Mercedesu?

Charles Leclerc už odjel za Ferrari 84 závodů, ve kterých získal 24 pódií ale jen 5 vítězství. Monačan stárne a zatím to nevypadá, že by mohl s Ferrari bojovat o titul.

Leclercova smlouva vyprší na konci příštího roku. Už delší dobu se spekuluje, že by Leclerc mohl přejít k Mercedesu. Respektovaný italský novinář Leo Turrini, který má v Maranellu dobré kontakty, to potvrzuje. Podle něj je „veřejným tajemstvím“, že Leclerc jedná s Mercedesem. U týmu by nahradil Hamiltona, pokud by se rozhodl skončit.

% vítězství s Ferrari Michael Schumacher: 40,2 % (vyhrál 40,2 % závodů za Ferrari, do kterých odstartoval)

Sebastian Vettel: 11,9 %

Fernando Alonso: 11,5 %

Felipe Massa: 7,9 %

Kimi Raikkonen: 6,6 %

Charles Leclerc: 5,9 %

„Všichni to vědí, od vzdálené garáže v Maranellu až po Indický oceán,“ napsal Turrini na svém blogu. Turrini už vloni v listopadu uvedl, že se pod Binotem houpá židle. O pár týdnů později Binotto rezignoval.

Otázkou je, kdy Hamilton ve F1 skončí. Stále má jako cíl zisk osmého titulu. Pokud ho však bude Russell porážet, nebo bude mít pocit, že je osmý titul nereálný, mohl by skončit. Sám Turrini se domnívá, že Hamilton je už za zenitem. „Řekněme to takhle – s naprosto stejným vozem by podle mě vyhrál Nizozemec,“ napsal Turrini o formě Hamiltona ve srovnání s úřadujícím mistrem světa Verstappenem.

Turrini také odmítá, že by Hamilton byl někdy blízko k tomu, aby jezdil za Ferrari. Jistý zájem o něj měl Montezemolo, který ho zvažoval jako náhradu za Alonsa. Před čtyřmi lety pak Hamiltonovu situaci prověřoval John Elkann. Podle Turriniho ale nikdy neproběhla žádná jednání. Dnes by pak pro Hamiltona přestup do Maranella, které získalo titul naposledy v roce 2007, nedával smysl.

V poslední době se také spekuluje o konci Sainze a jeho možném přestupu do Audi. Španěl uvedl, že ho podobné spekulace štvou.

Jezdců se pak na Twitteru zastal bratr předsedy představenstva Ferrari Lapo Elkann. „Přestaňte otravovat Carlose Sainze a Charlese Leclerca nesprávnými otázkami!“, později svou myšlenku ještě upřesnil: „Snaží se naznačit, že Carlos půjde do Audi a další věci o Charlesovi. Jsou to falešné a nepravdivé věci!“