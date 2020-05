Turrini: Hamilton odmítl nabídku Ferrari

16:11 | Ve Velké Británii nebudou žádné sportovní akce a to ani za zavřenými dveřmi a to nejméně do 1. června.

8. května | Před 38 lety zemřel v Zolderu Gilles Villeneuve.

7. května | Sezóna IndyCar začne 6. června v Texasu. Bez diváků, program bude jednodenní.

7. května | W Series chystá vlastní virtuální sérii jen pro ženy. Zapojit se mají všechny závodnice z letošní W Series. Závodit se bude v Monze, COTA, Brands Hatch, na Interlagusu, ve Spa, Watkins Glen, na Suzuce, Bathurstu, Nordschleife (!) a v Silverstonu. Termíny zatím neznáme..