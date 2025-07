Turecko chce zpět do kalendáře F1. V případě potřeby je připravené hostit závod už v příštím roce

Istanbul je připraven v příštím roce hostit závod F1, pokud by měl některý z 24 okruhů problém. Nechce být ale jen potenciálním náhradníkem. Cílem je vrátit F1 do Turecka.

Istanbul Park se nachází v jednom z největších měst světa, ale není to městská trať. Jedná se o permanentní okruh. F1 na něm jela naposledy v letech 2020 a 2021, kdy byl Istanbul náhradní destinací v „covidovém kalendáři“.

Místní nabízí okruh jako potenciální náhradní destinaci také pro rok 2026, pokud by některý z okruhů v již schváleném kalendáři měl problém. Do kalendáře F1 se chce ale vrátit také plnohodnotně.

Istanbul Park byl nedávno převeden na Tureckou automobilovou sportovní federaci TOSFED (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu). Její prezident Eren Üçlertoprağı by rád viděl Turecko opět v kalendáři F1.

„Poté, co nás vláda před několika měsíci jmenovala federací, vedeme intenzivní jednání s vedením F1 a FIA,“ řekl Üçlertoprağı pro tureckou mutaci Motorsport.com.

„Vláda je pevně odhodlána vrátit Turecko do kalendáře Formule 1 na základě trvalé a dlouhodobé dohody. Jak je známo, kalendář na rok 2026 už byl představen. Nicméně v případě, že by se závod z různých důvodů nemohl konat, mohli bychom hostit Velkou cenu Turecka.“

„Na rozdíl od situace během pandemie však nechceme pořádat jednorázový náhradní závod, ale místo toho se snažíme zajistit si místo v kalendáři prostřednictvím dlouhodobé smlouvy.“

„Jsem rád, že mohu říci, že náš prezident, ministr kultury a cestovního ruchu a ministr mládeže a sportu opravdu podporují projekt návratu Formule 1 do Turecka.

„Proto v současné době dostáváme významnou podporu a povzbuzení od naší vlády. Všechny platby a postupy související se závodem budou provedeny pod státní zárukou.“

Do F1 se chce vrátit také Imola, která z něj příští rok vypadne. Místo ní se pojede na okruhu v Madridu.

„Nemáme v úmyslu soutěžit s žádnou jinou zemí,“ řekl Üçlertoprağı. „Turecko má stále velmi populární a jedinečný okruh, 85 milionů obyvatel, velký zájem mladých lidí o tento sport, trh, na kterém se ročně prodá více než 1,2 milionu automobilů, továrny nebo hlavní distributoři většiny značek vozů F1 se nacházejí zde, a geopolitickou pozici.“

„Obrovský potenciál diváků v zemích vzdálených dvě až tři hodiny letu od Istanbulu z něj činí zemi, která by mohla významně obohatit kalendář F1.“

„Září je měsíc, kdy je v Istanbulu dobré počasí a studenti se vrací do školy. Proto si myslím, že by bylo velmi výhodné uspořádat závod v září.“

„Skutečnost, že v září se bude konat také Grand Prix Ázerbájdžánu v naší sesterské zemi, by mohla usnadnit logistiku týmům Formule 1. Závod, který se může konat před nebo po cestě do Baku nebo po návratu z Baku, by byl pro F1 relativně levnější a snazší.“

Üçlertoprağı také uvedl, že ho už kontaktovali zástupci jiných sérií, které mají zájem uspořádat v Istanbulu závod a to už v příštím roce.