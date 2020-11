Turecké potíže by se opakovat neměly, zní z Mercedesu

Nový povrch tureckého okruhu v kombinaci s minimální vytížeností během sezony působil pilotům během závodního víkendu v Istanbulu nemalé potíže. Od pátku do neděle bylo k vidění množství hodin, kolizí a výletů z trati.

Problémy se nevyhnuly ani jindy suverénnímu Mercedesu. Monoposty W11 na zrádné trati negenerovaly dostatek energie pro zahřátí pneumatik na ideální provozní teplotu. V kvalifikaci dokonce Hamilton zaostal o téměř pět sekund za jejím vítězem Lancem Strollem a skončil šestý, Valtteri Bottas až devátý.

„V první části kvalifikace zajely vozy několik kol na pneumatikách do extrémního mokra a my jsme příliš neztráceli, naopak jsme se drželi v nejlepší pětce,“ pustil se James Vowles do rozboru sobotního dění v oficiálním týmovém videu, ze kterého cituje web f1i.com.

„Na konci Q1 se však po několika červených vlajkách existující problém prohloubil. Všechny týmy měly čas pouze na jediné měřené kolo.“

„V takové chvíli je vše o teplotě pneumatik a o jejich ideálním provozním okně. V prostřední části se opakovaly dlouhé výjezdy na modrých pneumatikách a Verstappen nás porazil o dvě sekundy.“

„V závěrečné části Stroll zcela kopíroval náš program. Zajel jedno kolo na modrých a následně dvě na přechodných zelených poté, co se ukázalo, že jsou rychlejší.“

„Motor produkuje energii spolu s tím, jak zatáčíte, protáčíte zadní kola a jdete do smyku. Přední i zadní brzdy generují energii a i ta se přenáší do pneumatik.“

„Jenomže za deště voda kontinuálně energii z pneumatik odvádí. V takovém případě musíte vytvářet více energie, než o kolik přicházíte,“ vysvětluje Vowles.

Lewis Hamilton se s výše popsanými problémy potýkal i během první poloviny závodu. Jeho pneumatiky začaly správně fungovat až po relativně velkém množství odjetých kol v závodním tempu. Dlouhá příprava pneumatik pro jejich optimální fungování nakonec vyústila v překvapivé vítězství britského pilota v Turecku.

Podle Vowlese se tento negativní fenomén v Bahrajnu ani v Abu Dhabi znovu neobjeví. Ani v jedné z destinací není pravděpodobný déšť a na obou tratích panuje poměrně hustý „provoz“.