Tučná pokuta, BAN, odečet bodů. FIA řeší, jak potrestá Steinera

Steiner byl po závodě v Rusku hodně naštvaný kvůli pětisekundové penalizaci pro Kevina Magnussena. V týmovém rádiu řekl: „Kdybychom neměli ty hloupé idiotské stewardy, byli bychom osmí.“

Terčem jeho komentáře měl být údajně především Emanuel Pirro, který práci sportovního komisaře vykonává už dlouho a také poměrně často.

Pokud by se po Grand Prix Ruska Steiner omluvil, zřejmě by se incident dál neřešil, ale to se nestalo.

Podle Motorsport-Total FIA nyní zvažuje, jak Steinera potrestá. Ve hře jsou tři možnosti a ani jedna není zrovna příjemná.

V prvním případě jde o „Paddock-Ban“. Steiner by nesměl patrně na jeden závodní víkend do paddocku a musel by závod sledovat z domu. Je to podobné vykázání trenéra ze střídačky.

Druhou možností je tučná pokuta 250 tisíc dolarů. Poslední pak odečet bodů – a to pouze v Poháru konstruktérů (jezdcům by body zůstaly). Vzhledem k tomu, že Haas zažívá hodně špatnou a turbulentní sezónu, tak by každý bod dolů tým hodně bolel.

Foto: Getty Images / Charles Coates