Tucet týmů, čtyřiadvacet jezdců. Ve Valencii odstartovaly předsezónní testy formule E

Sezóna 2019/2020 odstartuje opět v ulicích saudskoarabského Rijádu, tentokráte však již koncem listopadu a arabská metropole bude nově hostit tak zvaný „double header“ víkend, během kterého se uskuteční jeden závod v pátek a druhý v sobotu.

Ve druhé polovině sezóny v květnu a v červnu příštího roku zavítá kolotoč formule E do dvou nových destinací. Týmy a jezdci elektrického šampionátu se nejprve představí fanouškům v jihokorejském Soulu a poté zavítají do indonéské Jakarty.

Z kalendáře naopak vypadl tradiční Hongkong, formule E se ale vrátí do Londýna, kde se 25. a 26. července uskuteční poslední dva závody sezóny. Elektrické formule se do britské metropole vrátí poprvé od roku 2016, kdy oba víkendové závody vyhrál Nicolas Prost s monopostem Renault. Syn Alaina Prosta však již ve formuli E nepůsobí, a tak na své londýnské úspěchy nenaváže.

Kalendář sezóny 2019/2020

Závod – Rijád, Saudská Arábie, 22. listopadu 2019 Závod – Rijád, Saudská Arábie, 23. listopadu 2019 Závod – Santiago, Chile, 18. ledna 2020 Závod – Mexico City, Mexiko, 15. února 2020 Závod – Marrákeš, Maroko, 29. února 2020 Závod – San-ja, Čína, 21. března 2020 Závod – Řím, Itálie, 4. dubna 2020 Závod – Paříž, Francie, 18. dubna 2020 Závod – Soul, Jižní Korea, 3. května 2020 Závod – Jakarta, Indonésie, 6. června 2020 Závod – Berlín, Německo, 21. června 2020 Závod – New York, USA, 11. července 2020 Závod – Londýn, Velká Británie, 25. července 2020 Závod – Londýn, Velká Británie, 26. července 2020

Testuje se opět ve Valencii

Nová sezóna ale doopravdy neodstartuje až koncem listopadu. Začala totiž už dnes na okruhu Ricarda Torma ve španělské Valencii, která je již tradičním hostitelem předsezónních testů formule E.

Verze okruhu pro letošní testy se liší od té loňské. Na cílové rovince je postavena již pouze jedna šikana, která je nově širší, méně utažená a jezdcům bude umožňovat rychlejší průjezd.

Trendem současných městských okruhů pro formuli E je totiž rozšiřování tratí a rušení některých šikan, a to v návaznosti na minulou sezónu, kdy bylo několik závodů na dlouhou dobu přerušeno červenými vlajkami po hromadných nehodách v úzkých pasážích.

The champ is back on a Formula E track! Head to our hub for everything you need to know about @JeanEricVergne and #FETesting >> https://t.co/90gqt7tNi8 pic.twitter.com/AHm8V7T9eU — ABB Formula E (@FIAFormulaE) October 15, 2019

V sezóně 2019/2020 navíc startovní pole rozšíří další dva vozy a vedení šampionátu tak chce předcházet podobným situacím.

Dnes, zítra a v pátek budou mít týmy a jezdci k dispozici vždy dvě testovací session, a to dopolední od 9:00 do 12:00 a odpolední od 14:00 do 17:00. Čtvrtek bude vyhrazen médiím.

Velká německá čtyřka

Zajímavým tématem nadcházející nové sezóny bude bezpochyby zapojení „velké německé čtyřky“, tedy továrních týmů Audi, BMW, Mercedes a Porsche.

Audi patří ve formuli E již k nejzkušenějším týmům a BMW má ve svých zádech kompletní loňskou sezónu s vlastní tovární stájí.

Nově budeme vídat monoposty s logem „stříbrných šípů“. Tovární Mercedes plnohodnotně vstupuje do formule E a přebírá tým HWA, který mu v minulé sezóně „připravoval půdu“ a sbíral důležitá data v roli zákazníka továrny Venturi.

Nyní se situace otočí. Mercedes bude hned od první sezóny sbírat data z nové pohonné jednotky ze čtyř vozů, protože Venturi už dále nebude tovární stájí, nýbrž zákaznickým týmem Mercedesu.

Úplným nováčkem poté bude tovární Porsche, které se po úspěchu ve FIA WEC s prototypy 919 Hybrid LMP 1 pouští do dalšího velkého projektu.

Změny v pravidlech

Před startem nové sezóny došlo i na změny pravidel šampionátu. Ty se dotknou jak bodového systému, tak výkonnosti vozů

Úprava bodového systému se týká kvalifikace. Kromě umístění v nejlepší desítce závodu dosud jezdci také získávali bod za nejrychlejší kolo závodu (podmínkou zisku je však umístění v top 10) a tři body připisovali za pole position.

Od sezóny 2019/2020 však budou mít piloti ještě jednu příležitost pro zisk bonusového bodu. Ten totiž nově získá každý vítěz své kvalifikační skupiny, jinými slovy po kvalifikaci bude udělen čtyřem pilotům.

Celkově tak bude možné z jedné ePrix získat 30 bodů (25 bodů za vítězství v závodě, 1 bod za nejrychlejší kolo závodu, 3 body za pole position, 1 bod za nejrychlejší čas v rámci jedné ze čtyř kvalifikačních skupin).

Jedna z dalších novinek v pravidlech se týká útočného módu, který jezdci musejí využít dvakrát během závodu. V minulé sezóně, pro kterou byl útočný mód představen, získávali piloti po jeho aktivaci 25 kW navíc, nyní ovšem budou získávat 35 kW. Po projetí aktivační zónou tak budou mít k dispozici celkem 235 kW.

Novinkou je také to, že útočný mód již nebude moci být aktivován během safety car fáze nebo pod „plnou žlutou“.

Pokud na trať vyjede safety car, tak vozy budou nově ztrácet 1 kilowatthodinu za každou minutu strávenou za zpomalovacím vozem.

V případě vyvěšení červených vlajek bude čas zbývající do konce závodu od sezóny 2019/2020 zastavován. Doposud totiž běžel dál i po zastavení závodu a ředitelství ePrix před restartem ztracený čas „nastavovalo“.

Jedna z novinek v technických pravidlech se týká konkrétně tovární stáje Nissan e.dams, která pro minulou sezónu vyvinula unikátní koncept dvojité pohonné jednotky se dvěma motorgenerátory MGU.

Proti tomuto technickému řešení brojily ostatní týmy a FIA se rozhodla využití dvojitého MGU zakázat. Rozhodnutí mezinárodní automobilové federace říká, že motor monopostu formule E může mít místo dvou samostatných MGU jen jeden z „rotujících elektromechanických výkonnostních měničů.“

Nissan tak po pouhém roce musel kompletně změnit koncept své pohonné jednotky.

Agag už nevelí

Španělský „duchovní otec“ formule E Alejandro Agag od sezóny 2019/2020 již nezastává pozici šéfa šampionátu a přesunul se do více formální role předsedy společnosti.

Agag se stáhl z přímého vedení formule E primárně kvůli přípravám nově vznikajícího šampionátu Extreme E pro elektrická SUV, která by měla závodit v drsných podmínkách na všech sedmi kontinentech. První závod nového šampionátu je předběžně naplánován na leden 2021.

Místo Agaga bude šampionátu formule E šéfovat Kanaďan Jamie Reigle, který v minulosti zastával funkci viceprezidenta pro obchodní vztahy u týmu Los Angeles Rams, který je účastníkem zámořské ligy amerického fotbalu NFL. Kromě toho byl Reigle také členem představenstva Manchesteru United.

„Jsem velmi rád a je mi velkou ctí, že mohu vést formuli E v její další fázi. Mistrovství jsem sledoval od samého začátku a patřím k obdivovatelům této globální sportovní platformy, kterou Alejandro a jeho tým založili ve velmi krátkém časovém období. Těším se na spolupráci s Alejandrem a na to, až budeme dále vyvíjet formuli E, nejnapínavější sérii motorsportu. Chci, abychom ji vyvíjeli i jako platformu pro budoucí vývoj elektromobilů a udržitelnou mobilitu,“ řekl dvaačtyřicetiletý Kanaďan, kterého cituje web formulee.cz.

Týmy a jezdci sezóny 2019/2020

Sezóna 2019/2020 nabídne rekordní startovní pole dvanácti týmů a čtyřiadvaceti vozů. Pojďme se proto podívat na přehled startovní listiny.

Envision Virgin Racing (Audi e-tron FE06)

#2 Sam Bird

#4 Robin Frijns

Třetí nejlepší tým minulé sezóny pokračuje s nezměněnou jezdeckou sestavou, kterou tvoří Brit Sam Bird a Nizozemec Robin Frijns. Bird se však kvůli termínovým kolizím musel vzdát druhého angažmá u továrního Ferrari ve WEC, Frijns by poté měl závodění ve formuli E i nadále kombinovat s působením u Audi v DTM.

NIO 333 FE Team (NIO FE-005)

#3 Oliver Turvey

#33 Ma Čching-Chua

Čínské NIO chce zapomenout na hrůzostrašnou sezónu 2018/2019, kdy skončilo na posledním jedenáctém místě s pouhými sedmi body. U týmu bude pokračovat Oliver Turvey a jeho novým kolegou bude Ma Čching-Chua, Číňan, který již má zkušenosti s formulí E a mimo jiné závodí s cestovními vozy TCR.

Take a look at our new livery - on the basis of NIO blue adding the indigo blue representing 333 Racing and the Chinese red. What do you think? #NIO333FE #ABBFormulaE pic.twitter.com/aQlOxfhh8L — NIO 333 Formula E Team (@NIO333FormulaE) October 15, 2019

Mercedes-Benz EQ Formula E Team (Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01)

#5 Stoffel Vandoorne

#17 Nyck de Vries

Mercedes absolvuje svoji debutovou sezónu ve formuli E se Stoffelem Vandoornem, který již v minulé sezóně závodil pro HWA. Jeho týmovým kolegou bude Nyck de Vries, který prožívá velmi bohaté období kariéry. Nizozemec se před pár týdny stal šampionem formule 2, ve FIA WEC získal první vítězství v LMP 2 a v prosinci si navíc otestuje hybridní Toyotu LMP 1.

Geox Dragon (Penske EV-4)

#6 Brendon Hartley

#7 Nico Müller

Co se jezdecké posádky týká, tak u amerického týmu nezůstal kámen na kameni. V sezóně 2018/2019 si za Dragon připsali starty Max Günther, Felipe Nasr a Jose Maria Lopez, ani jeden ze zmíněných však u Dragonu pokračovat nebude. Nově přichází bývalý pilot F1 a Porsche v LMP 1 Brendon Hartley, kterého mimo formuli E čekají další starty s Toyotou v LMP 1 a jeho týmovým kolegou bude letošní vicemistr DTM Nico Müller ze Švýcarska.

Audi Sport ABT Schäffler (Audi e-tron FE06)

#11 Lucas di Grassi

#66 Daniel Abt

U Audi beze změn. S monoposty „čtyř kruhů“ otevřou další sezónu Lucas di Grassi a Daniel Abt. Především Abt bude doufat v lepší výsledky, protože v minulé sezóně zaostal za svým týmovým kolegou z Brazílie a obsadil až sedmé místo.

DS Techeetah (DS E-TENSE FE20)

#13 Antonio Felix da Costa

#25 Jean-Éric Vergne

Úřadující šampion formule E Jean-Éric Vergne zůstává u týmu DS Techeetah. Jeho novým kolegou bude Portugalec Antonio Felix da Costa, který po několika letech ukončil svůj tovární kontrakt s BMW.

TAG Heuer Porsche Formula E Team (Porsche 99X Electric)

#18 Neel Jani

#36 André Lotterer

Nový tovární tým v šampionátu Porsche vstupuje do sezóny 2019/2020 s jezdeckou dvojicí, která již delší dobu patří do rodiny německého výrobce sportovních vozů. Neel Jani i André Lotterer byli součástí programu Porsche v LMP 1 a Lotterer s týmem Techeetah také nasbíral řadu zkušeností s pilotováním elektrické formule. Start v závodě formule E má na svém kontě i Jani.

Venturi Racing (Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01)

#19 Felipe Massa

#48 Edoardo Mortara

Venturi od sezóny 2019/2020 již nebude továrním týmem, nýbrž zákazníkem Mercedesu. Jezdecká posádka však zůstává stejná, spolu s Felipem Massou bude pro monackou stáj šéfky Susie Wolff závodit bývalý pilot DTM Edoardo Mortara.

Panasonic Jaguar Racing (Jaguar I-Type 4)

#20 Mitch Evans

#51 James Calado

Není překvapení, že u Jaguaru bude pokračovat loňský vítěz závodu v Římě Mitch Evans. Jeho novým týmovým kolegou však bude James Calado, britský tovární pilot Ferrari ve FIA WEC. Calado nahradil Alexe Lynna, který se bude soustředit na své povinnosti továrního pilota Aston Martin Racing v Blancpain GT a ve FIA WEC.

Nissan e.dams (Nissan IM02)

#22 Oliver Rowland

#23 Sébastien Buemi

Nissan neprováděl ve složení jezdecké dvojice žádné změny, u japonského továrního týmu budou pokračovat Rowland a Buemi.

BMW i Andretti Motorsport (BMW iFE.20)

#27 Alexander Sims

#28 Maximilian Günther

U továrního BMW bude pokračovat Alexander Sims, po odchodu Antonia Felixe da Costy z rodiny bavorské automobilky však bude jeho novým týmovým kolegou bývalý pilot Dragonu Maximilian Günther.

Mahindra Racing (Mahindra M6Electro)

#64 Jerome d’Ambrosio

#94 Pascal Wehrlein

Indický tovární tým bude pokračovat se stejnou posádkou dvou bývalých pilotů formule 1. Zkušenějšího d’Ambrosia opět doplní rychlý Němec a nejmladší šampion DTM v historii Pascal Wehrlein.

Foto: Porsche