Trofej sem, trofej tam. Vítězové a poražení v GP Saúdské Arábie 2023

Velkou cenu Saúdské Arábie vyhrál Sergio Pérez. Závod se nepovedl Ferrari nebo McLarenu.

Vítězové Stupně vítězů měly v Džiddě (nakonec) stejné složení jako v Bahrajnu. Jen jezdci Red Bullu si po technických problémech Verstappena v kvalifikaci prohodili pozice. Haasu se podařilo získat první bod – celkem už bodovalo osm z deseti týmů. Na první bod čeká AlphaTauri (Cunoda byl ale k bodům blízko) a McLaren... Nejrychlejší zastávku v boxech předvedlo opět Ferrari – Leclerca přezulo za 2,1 sekundy. Vítězové Sergio Pérez

Red Bull

Fernando Alonso

Mercedes a Russell

Magnussen

Max Verstappen Na dalších listech rozebereme podrobnosti...

Sergio Pérez Vyhrál kvalifikaci a závod. Red Bull bude letos zdá se dominovat. Může být Pérez vyzyvatelem Verstappena a čeká nás u Red Bullu dusnější atmosféra? Uvidíme... pokud chce mít Pérez šanci, musí vyhrávat i jinde než ve městě. Čtyři ze svých pěti vítězství zaznamenal na městské trati (Monako, Baku, Singapur, Džidda). Pérezovi samozřejmě pomohly technické problémy Verstappena v kvalifikaci, po kterých úřadující šampion startoval z 15. místa. Verstappen pak vydělal na safety caru. Než se dostal před Russella a Alonsa, vybudoval si Pérez náskok okolo pěti sekund, který více méně udržel až do cíle a to s identickou strategií jako Verstappen. Byla to rozhodující část závodu.

Red Bull Red Bull ještě vylepšil výsledek z Bahrajnu a získal plný počet bodů. George Russell už po Bahrajnu uvedl, že Red Bull může vyhrát všechny letošní závody. Minimálně z hlediska výkonu se tak může stát, ale některé závody mohou být chaotické a po stránce spolehlivosti to zatím ani u Red Bullu není stoprocentní. Lewis Hamilton zase uvedl, že tak rychlé auto, jako má nyní Red Bull, ještě neviděl. RB19 vypadá velmi rychle všude – a to zejména na rovinkách a s otevřeným DRS. Rozdíl v rychlosti mezi Verstappenem a Hamiltonem byl 36 km/h!

Fernando Alonso El Plan má bronzovou příchuť. Fernando Alonso po celý víkend prokazoval, že forma Astonu Martin z Bahrajnu nebyla náhodná. Třetí místo je dnes maximum, o které může Aston Martin usilovat, ale... vloni se jezdci Astonu pohybovali obvykle okolo konce první desítky. Maximem byla šestá místa. V Džiddě Aston Martin zaznamenal (v kvalifikaci) opět největší meziroční zlepšení – o 1,5 sekundy. Aston Martin může do konce června v aerodynamickém tunelu „foukat“ o 37 % více času než Red Bull, o 25 % více než Ferrari a o 20 % více než Mercedes. Uvidíme, jak s tím tým naloží a jak rozloží kapacity mezi vývoj letošního a příštího vozu. Za námi jsou sice teprve dva závody, ale v nejbližších dnech proběhnou v továrnách schůzky, po kterých začne vývoj vozu pro rok 2024.

Foto: Getty Images / Peter Fox

Mercedes a George Russell Mercedes sice jako obvykle kreslí katastrofické scénáře plné bolesti, utrpení a nejhorších výsledků v historii, ale je situace až tak zlá? Mercedes chce bojovat o titul a ztráta na Red Bull je skutečně velká. Výsledky týmu ale až tak špatné nejsou. V Džiddě měl Mercedes třetí nejlepší vůz a dojel si pro solidní body. V šampionátu je třetí se stejným počtem bodů jako Aston Martin. Mercedes chystá velké změny svého vozu. Uvidíme, kam ho dostanou. Na boj o titul ale asi může zapomenout. I kdyby dokázal v pozdější fázi sezóny konkurovat Red Bullu, bodová ztráta už bude nejspíše hodně velká. Russell měl v kvalifikaci i závodě lepší tempo než Hamilton, který stále hledá důvěru ve W14.

Foto: Mercedes

Kevin Magnussen Kevin Magnussen dokázal pro Haas získat první letošní bod. V kvalifikaci byl opět poražen Hülkenbergem, ale v závodě si poradil s ním i s dalšími soupeři. Na konci závodu (ve 46. kole) trochu rozvířil poklidnou část závodu, když se dostal před Cunodu na desáté místo.

Foto: Getty Images / Lars Baron

Max Verstappen Verstappena potkala v kvalifikaci mechanická závada na hnací hřídeli. Po startu z 15. místa se dokázal dostat na druhou pozici a dokonce zajet nejrychlejší kolo závodu – vzal ho v posledním kole Pérezovi, díky čemuž se udržel ve vedení šampionátu. Verstappen sám by se ale zařadil spíše mezi poražené. A nejde jen o druhé místo. „Není to jen o rychlosti vozu, musíme se ujistit, že máme spolehlivost a nemáme žádné problémy,“ řekl Verstappen. Zmínil problémy v kvalifikaci, ale také problémy s vyvážením v Bahrajnu a „další věci, které se dějí v pozadí“. „Celkový pocit v týmu je takový, že jsou šťastní, ale já osobně šťastný nejsem... protože tu nejsem, abych byl druhý. Zvláště, když velmi tvrdě pracujete také v továrně, abyste se ujistili, že sem dorazíte v dobrém stavu.“ „A pak musíte jet zotavovací závod, což se mi líbí, chci říct, že mi to nevadí, ale když bojujete o mistrovství a zvláště, když to vypadá, že je to jen mezi dvěma auty... musíme se ujistit, že obě auta jsou spolehlivá.“

Foto: Getty Images / Bryn Lennon

Poražení DNF: Alexander Albon: brzdy

Lance Stroll: Pohonná jednotka (ERS) Poražení McLaren

Ferrari

FIA

Aston Martin a Lance Stroll

Júki Cunoda

McLaren McLaren zůstává po dvou závodech bez bodů. Trochu to připomíná začátek sezóny 2017, kdy Alonso a Button také nedokázali dojet do cíle a měli na kontě tři odstoupení. Tehdy za to mohla Honda, nyní je situace složitější. Jde o kombinaci spolehlivosti, výkonu vozu a smůly. V Džiddě měl Norris v kvalifikaci kontakt se zdí a musel skončit předčasně. Piastri se dostal do třetí části kvalifikace, ale hned po startu měl drobný kontakt s Gaslym a kvůli poškození pravé bočnice předního křídla musel do boxů pro nové křídlo. Trosky navíc přejel Norris, který pak musel do boxů také. Pozitivem pro McLaren může být solidní kvalifikační tempo a zatím dobrý výkon Piastriho, který se za svůj debut rozhodně nemusí stydět.

Foto: Getty Images / Clive Mason

Ferrari Ferrari bylo v kvalifikaci druhým nejrychlejším týmem, ačkoliv malá ztráta na pole position byla spíše umělá. V Q3 chyběl Verstappen a Pérez neměl potřebu zajet druhý pokus na maximum. V závodě mělo Ferrari solidní strategii – Leclerc startoval na měkké a dokázal se dostat nahoru. Díky strategii se oba jezdci dostali před Strolla. Ferrari opět předvedlo dobré zastávky v boxech. Tím ale výčet dobrých zpráv končí. V závodě bylo Ferrari za Red Bullem, Astonem a dokonce Mercedesem. Špatný výkon z Bahrajnu tak zřejmě nesouvisel s charakteristikou okruhu a drsnějším asfaltem. Hned na začátku sezóny mají rudí opět problémy se spolehlivostí – Leclerc musel nasadit už třetí řídicí elektroniku pohonné jednotky.

Foto: Getty Images / Peter Fox

FIA FIA opět předvedla chaos. Alonsa na konci závodu připravila o stupně vítězů, aby mu je pak po žádosti Astonu Martin o přezkum vrátila. Trofej pro třetího muže tak putovala od Alonsa (který byl na pódiu) k Russellovi a zase zpět k Alonsovi. Přesný průběh jsme už rozebrali v samostatném článku, tak jen stručně – druhá penalizace byla udělena kvůli kontaktu zvedáku s vozem a debatě o tom, zda je kontakt „práce na voze“. Stewardi v tom byli tentokrát nevině. Chaos vytvořilo ředitelství závodu v Džiddě i vzdálené operační centrum u Ženevy. Vtipné je, že penalizace byla udělena na základě „dohody týmů“, že dotek vozu je práce na voze. Přesné znění dohody samozřejmě neznáme, musíme si počkat na další informace. Je také zvláštní, že si ředitelství závodu na dohodu vzpomnělo až později v závodě... že by někdo intervenoval? Zatím nevíme. F1 by však měla udělat pořádek v penalizacích. Alonso totiž původně dostal v součtu trest 15 sekund a to ne za způsobení kolize nebo za nebezpečnou jízdu či získání výhody ale v podstatě za nic... Také výjezd safety caru byl poněkud zvláštní. Lance Stroll totiž svůj vůz zaparkoval téměř vzorně, takže se situace dala řešit prostřednictvím VSC. Ředitelství závodu už během závodu své rozhodnutí zdůvodnilo tím, že z prvních záběrů nebylo zřejmé, kde Stroll vůz zaparkoval.

Aston Martin a Lance Stroll Alonso si nakonec odvedzl další trofej, ale celkově to pro Aston Martin bylo hořkosladké. Lance Stroll kvůli problému s ERS závod nedokončil a tým tak přišel o další body. Je otázkou, zda si dokáže formu udržet po větší část sezóny, takže každý bod má velmi velkou hodnotu.

Foto: Getty Images / Clive Mason