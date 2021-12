Trofej pro mistra světa. Tu první dostal Max Verstappen od Hondy

Celá mašinérie funguje tak, že se vítěz šampionátu může v závodě, ve kterém titul získal, „pomazlit“ tak maximálně s trofejí za umístění v závodě – pokud dojede mezi prvními třemi. Trofeje pro mistry světa se udělují až na galavečeru FIA.

Max Verstappen má ale štěstí. Dostal totiž předčasně trofej od Hondy. V zápalu kontroverzních momentů to trochu zapadlo, ale nedělní večer byl pro Japonce velmi emotivní. Honda odchází z F1, i když bude Red Bull ještě nějaký ten pátek podporovat při jeho snaze vyrábět si pohonné jednotky sám. Jako dárek dostane Red Bull po Novém roce také vylepšený motor.

Pro Hondu je to o to emotivnější, že její návrat do F1 s McLarenem byl více než těžký. Od „GP2 motoru“, jak ho nazval Fernando Alonso, se ale Japonci nakonec dostali ve svém posledním kole ve F1 ke sladké odměně.

A Max Verstappen? Ten se nyní zařadil vedle Piqueta, Senny a Prosta a získal pro Hondu celkově 6 titul mezi jezdci.

