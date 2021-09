Trochu drzé, říká Wolff o Bottasově nejrychlejším kole. Jen jsem si tak hrál, brání se Fin

Valtteri Bottas zajel v 67. ze 72 kol do boxů a nazul měkké pneumatiky. O dvě kola později zajel nejrychlejší kolo závodu. Problém byl, že v té době ho 20 kol držel Lewis Hamilton. Bottas ho tak připravil (v tu chvíli) o bod.

Z pohledu Poháru konstruktérů to samozřejmě nehrálo žádnou roli, ale v šampionátu jezdců ano. Na konci sezóny se může počítat každý bod.

Hamilton následně zajel také do boxů a Bottasovo kolo překonal o 1,4 sekundy.

Mercedes si na základě časů Bottase uvědomoval, co se stane. Ozvala se dokonce už kultovní hláška „Valtteri, tady James...“

„Bylo to trochu drzé, ale pochopitelné,“ řekl Wolff. „V posledním sektoru hodně zvolnil a bylo jasné, že Lewis zajede nejrychlejší kolo a Valtteri o tom věděl. Nakonec Lewis ve svém boji o šampionát jezdců získal bod a to je dobře.“

Bottas zajel v posledním sektoru svého rychlého kola čas 23,043, což bylo o 0,758 sekund pomalejší, než v předešlém kole po vyjetí z boxů.

Wolff uvedl, že tým bude problém řešit interně. „Mohlo to skončit ztrátou bodu pro Lewise, což by nebylo správné, protože do té doby měl nejrychlejší kolo na kontě on. Ale musíte pochopit, že i v tomto okamžiku je tu určitá míra frustrace Valtteriho. Nakonec vše dobře dopadlo. Promluvíme si o tom, ale maximálně přátelsky a profesionálně.“

Hamilton po závodě uvedl, že o Bottasově pokusu nevěděl, ale trval na tom, že pro celý tým Mercedes to nemá velký význam.

„Neměl jsem o tom tušení, ale na tom vlastně nezáleží. Kdyby ho získal Valtteri, bylo by to v pořádku. Potřebovali jsme zajet nejrychlejší kolo a získat co nejvíce bodů. Jestli ho získá Valtteri, nebo já, na tom vlastně moc nezáleží. Ani jsem nevěděl, že Valtteri zajel do boxů.“

Bottas, který se vysílačkou ptal svého týmu, proč má zvolnit, tvrdil, že si v první části svého rychlého kola jen „hrál“.

„V prvním a druhém sektoru prvního kola jsem na to tlačil a jel naplno. Na konci kola mě začali žádat, abych zpomalil. Opravdu jsem si hrál. Lewis samozřejmě potřebuje ten jeden bod navíc více než já. Bojuje o titul. Jako tým se snažíme získat maximum bodů. Tak to prostě je. Věděl jsem, že Lewis také zastaví. Tu informaci jsem měl. Věděl jsem, že když v posledním sektoru pustím nohu z plynu, tak ho získá. Žádné drama se nekonalo.“