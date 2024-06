Trochu bolí, že jsem znovu tak blízko vítězství, říká opět druhý Piastri

Do 64. kola přitom Piastri nad stupni vítězů možná ani nepřemýšlel. Jel pátý. Pak se ale v souboji o první místo střetli Max Verstappen s druhým pilotem McLarenu Landem Norrisem a poté, co oba zamířili s poškozenými vozy do boxů, vydělal Piastri najednou dvě pozice.

O další příčku si pak polepšil o kolo později, když si v souboji poradil s Carlosem Sainzem a posunul se na druhé místo.

Tím Australan zopakoval své výsledky z loňského závodu v Kataru a letošního Monaka.

„Od včerejška je tu samozřejmě spousta 'Co kdyby' a 'Možná', ale vím, že jsou to teprve moje čtvrté stupně vítězů ve F1, ale je to bolestivé být tak blízko vítězství,“ říká Piastri.

„Ale opravdu dobré body. Ve druhé polovině závodu jsme byli opravdu silní a mám radost z dalších stupňů vítězů. Když jste ale tak blízko, nemůžete si pomoct, bolí to.“

Piastri proto už vyhlíží další závod na britském Silverstonu, který se pojede už příští víkend a na který má z loňského roku Australan dobré vzpomínky.

„Na to místo (Silverstone) mám z loňského roku dobré vzpomínky a snad budeme znovu vpředu. Myslím, že jsme v tom souboji. Trať v Silverstonu si vždy užívám, je to pro tým domácí závod, takže se na to těším,“ dodává Piastri před závodem, ve kterém vloni skončil čtvrtý.