Třikrát jsem se během toho kola už viděl ve zdi, přiznal nejrychlejší Leclerc

Pilot Ferrari podle svých slov neočekával, že bude na městské trati v Singapuru v kvalifikaci bojovat o první pozici. V pátečních trénincích Leclerc nepatřil k nejrychlejším. V sobotu ale udeřil. Vyhrál podvečerní trénink a následně i kvalifikaci.

Po prvních pokusech ve třetí části kvalifikace byl Leclerc druhý za týmovým kolegou Sebastianem Vettelem. Ve druhém pokusu, který Vettelovi už nevyšel, naopak Leclerc zrychlil a o 220 tisícin sekundy překonal Vettelův čas, kterého porazil nakonec i Lewis Hamilton z Mercedesu.

„Bylo to šílené kolo. První pokus jsem vzdal, začal jsem kolo příliš blízko za Lewisem (Hamiltonem). Vzdal jsem druhý sektor, byl jsem tedy trochu pod tlakem, abych zvládl to poslední kolo,“ přiznal Leclerc.

Letos již ale Monačan několikrát ukázal, že se s tlakem umí vyrovnat. A v Singapuru to jen potvrdil. „Dal jsem do toho všechno, bylo tam pár chyb. Párkrát jsem nad autem ztratil kontrolu a dvakrát nebo třikrát jsem se během toho kola už viděl ve zdi. Bylo to ale úžasné, vůz byl skvělý,“ pochvaluje si.

„Pátek pro mě byl velmi náročný, je proto skvělé vrátit se a získat pole position. Jsem překvapen, protože jsme nečekali, že budeme soupeřit s Mercedesem a Red Bullem.“

Vettel až ve druhé řadě

Ačkoliv v prvním pokusu v poslední části kvalifikace zajel Vettel do té doby nejrychlejší kolo víkendu 1:36.437, nedokázal na svůj čas ve druhém pokusu navázat.

Po dvou sektorech posledního pokusu bylo jasné, že se nedokáže zlepšit, Vettel proto zajel zpět do boxů a jen čekal, jak zajedou pokus jeho soupeři. A viděl, jak jen nejprve o 220 tisícin sekundy překonal jeho týmový kolega Leclerc a následně o 29 tisícin také Hamilton a on padá do druhé řady na třetí místo.

„V průběhu toho (druhého) kola jsem se snažil stále více a více riskovat, což se nevyplatilo a poslední kolo jsem neposkládal dohromady,“ řekl Vettel.

„Celkově je to pro tým dobrý výsledek dostat naše vozy na první a třetí místo. Není to trať, kde jsme čekali, že budeme silní. Jsem s tím spokojen, ale netěší mě konec Q3. Vůz byl dnes dobrý a pole position byla na dosah, ale uvidíme, co se stane zítra,“ dodává Němec.

Foto: Getty Images / Charles Coates