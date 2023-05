Třikrát červené vlajky a boj až do konce: Newgarden vyhrál Indy 500!

Konečně se dočkal a spolu s ním stovky tisíc amerických fanoušků. Josef Newgarden z týmu Penske na dvanáctý pokus vyhrál Indy 500. O svém triumfu ve 107. ročníku legendárního závodu IndyCar rozhodl předjetím Marcuse Ericssona v posledním dvoustém kole.

První polovina letošního Indy 500 se nesla až v nečekaně poklidném duchu. O první místo dlouho bojoval vítěz kvalifikace Alex Palou s Rinusem VeeKayem a první žlutá fáze byla vyhlášena až v 92. kole po nehodě nováčka Sting Raye Robba. Pak ale „stará cihelna“ ukázala pilotů svoji záludnost.

Ve 151. kole se po kontaktu se zdí rozloučil se závodem Romain Grosjean, k mnohem vážnějšímu incidentu však došlo 14 kol před koncem. Felix Rosenqvist poškodil svůj McLaren o zeď, roztočil se a zůstal stát napříč tratí. Do jeho vozu poté vrazil Kyle Kirkwood. Vlivem nárazu se z Kirkwoodovy formule uvolnilo jedno ze zadních kol, které přeletělo ochranný plot, těsně minulo tribunu zaplněnou diváky a trefilo auto stojící na parkovišti.

Samotný Kirkwood skončil na trati koly vzhůru. Kontaktu jeho hlavy s bariérami pravděpodobně pomohl zabránit i ochranný aeroscreen. Americký pilot stáje Andretti Autosport naštěstí vyvázl bez vážnější újmy a krátce po nehodě poskytl televizní rozhovor.

„Skončil jsem na střeše, viděl jsem všude jiskry a to byla ta nejděsivější chvíle, protože v tu chvíli se ke mně nemohl nikdo rychle dostat,“ řekl Kirkwood po nehodě pro NBC.

Závod byl přerušen červenou vlajkou. Po restartu se ale dlouho nezávodilo. Sedm kol před vyvěšením šachovnicových vlajek Patricio O’Ward zamířil do zdi po ostrém souboji s vedoucím Marcusem Ericssonem a ve stejnou chvíli rovněž havaroval nováček Agustin Canapino a také Simon Pagenaud, do kterého zezadu vrazil Scott McLaughlin.

„Zbývalo sedm kol do konce a já byl na něj až příliš hodný. A on mě tam zmáčknul. To mu nezapomenu,“ uvedl na Ericssonovu adresu evidentně rozladěný O’Ward v rozhovoru s reportérem NBC.

Následoval další restart a další červená. Potřetí se závod zastavil vinou hromadné kolize přímo na hlavní rovince. Zapletli se do ní Marco Andretti, Graham Rahal, nováček Benjamin Pedersen či Ed Carpenter.

Na rozhodnutí tak zbývala závěrečná dvě kola a v momentě posledního restartu držel první místo expilot formule 1 Marcus Ericsson. Švédský pilot byl velmi blízko tomu, aby v letošním Indy 500 obhájil své loňské vítězství, jenže za svými zády si vezl hvězdu stáje Penske Josefa Newgardena. Dvojnásobný šampion IndyCar byl do letoška v Indy 500 nejlépe třetí v roce 2016, smůlu ale letos prolomil. V posledním kole se Newgarden protáhl před Ericssona a vedení uhájil až na cílovou čáru z ikonických cihel.

„Jsem jen prostě neuvěřitelně vděčný za to, že tady mohu být. Kdysi jsem tady jako malý sedával na tribuně a díval se. Tohle místo je prostě úžasné,“ říkal viditelně dojatý Američan reportérovi NBC krátce poté, co se polil tradičním mlékem pro vítěze.

Ještě před mléčnou oslavou však nadšený Newgarden vběhl přímo mezi fanoušky na hlavní tribuně.

„Pořád jsem snil o tom, že tady budu slavit přímo s fanoušky. Vždy jsem sledoval piloty a fanoušky, jak po plotech lezou, ale já chtěl prostě projít skrz a slavit přímo s nimi,“ smál americký závodník v cíli.

Sezona IndyCar bude pokračovat už příští týden v Detroitu.

Výsledky - 107. ročník 500 mil Indianapolis