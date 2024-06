Tridentu se v Katalánsku nedaří. Staněk dojel ve sprintu poslední, pro závod by si přál déšť

Po nepovedené kvalifikaci, kde se oba vozy týmu Trident potýkaly s ohromnou degradací pneumatik a nedotáčivostí, se českému závodníkovi nedařilo ani ve sprintovém závodu.

Staněk se sice po startu posunul o 3 příčky, ale v 16. kole obdržel pětisekundovou penalizaci za porušování limitů tratě, kvůli které se v cíli propadl až na poslední místo.

„Nešlo s tím nic dělat, když auto v zatáčce prostě nezatáčí, tak jak by mělo. Není to jen náš problém. Třeba Ollie Bearman, který ještě včera testoval v F1, dnes dojel předemnou předposlední a nemohl s tím taky nic dělat,“ popisoval Staněk problémy s nastavením auta.

„Zítra je nějaké riziko deště, takže to by nám mohlo pomoct. Určitě je potřeba se nevzdat, ikdyž je to opravdu těžké,“ přiznává mladý Čech.

Hlavní závod Formule 2 na okruhu Catalunya startuje zítra v 11:35.