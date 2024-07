Trident zpět na vrcholu. Verschoor zvítězil v Maďarsku

Tři poslední závodní víkendy ve Španělsku, Rakousku a Velké Británii byly pro Trident výsledkově velkou tragédií. A jelikož se jednalo o tři závodní víkendy ihned po sobě, tým neměl ani čas na problémech zapracovat. Nyní se ale zdá, že Trident dokázal čtrnáctidenní přestávku mezi Velkou Británii a Maďarskem plně zužitkovat a opět se stát konkurenceschopným.

Už v pátek si Roman Staněk pochvaloval, že konečně zjistili, jak s autem zacházet po mechanické stránce. Což jeho kolegu Richarda Verschoora ihned vyneslo na desáté místo v kvalifikaci – tedy pole position pro dnešní sprint. Českého pilota ale naopak postihly problémy s motorem, takže v kvalifikaci skončil až jako dvacátý.

Do dnešního sprintu se na okruhu Hungaroring do první startovní řady vedle Verschoora postavil Maini. Druhou startovní řadu obsadil Maloney a Antonelli, třetí Hauger a Martins. Do čtvrté řady se postavil Bortoleto a vedoucí pilot průběžného pořadí Hadjar. Pátá startovní řada patřila Fittipaldimu a vítězi kvalifikace Aronovi.

Maloney zůstal stát na roštu už při nájezdu do zahřívacího kola, takže byl nucen startovat z boxové uličky.

Po zhasnutí červených světel se vedení ujal Verschoor, ale ihned na něj útočil velmi rychlý Antonelli, který jezdil na měkčí a rychlejší směsi pneumatik.

Pilot Tridentu si pro tuto chvíli svou vedoucí pozici uhlídal. Ale Antonelliho měl stále za sebou. Za bojující dvojicí se seřadili piloti v pořadí Maini, Martins, Hauger, Hadjar, Bortoleto a Fittipaldi.

Ve čtvrtém kole se značně rychlejšímu Antonellimu podařilo Verschoora předjet a ujal se vedení. Chvíli to vypadalo, že na pilota Tridentu bude útočit i Maini, ale nestalo se tak.

Piloti na čele tedy jezdili poměrně poklidný závod. A pak už to byla jen otázka pneumatik. Antonellimu totiž začaly jeho měkké pneumatiky rychle odcházet, dělal chyby, díky nimž se mu Verschoor na tvrdé směsi rychle přiblížil, a několikrát na něj i zaútočil.

Až nakonec Antonelli projel zatáčku až příliš široce a Verschoor se tak znovu vrátil do vedení.

Pilot Premy se propadl až na čtvrté místo za Martinse a tým ho nakonec povolal do boxů na výměnu pneumatik. Nebyl ale rozhodně sám, stejné problémy postihly i Dürksena, Bortoleta a O´Sullivana. Fittipaldimu, který se v dobře rozjetém závodě posunul z devátého místa na páté, se dokonce pneumatika rozsypala rovnou v závodě.

Verschoor, jehož tým správně vsadil na tvrdší sadu pneumatik, si tak již nikým neohrožován konečně dojel pro své první letošní vítězství. Na nejvyšší stupeň se sice postavil již letos v Džiddě, následně byl ale diskvalifikován.

Druhý dnes skončil Maini a třetí Martins. Za zmínku stojí i postup Barnarda z AIX Racing. Ten si po startu ze 17. pozice vybojoval bod za osmé místo. Staněk tentokrát skončil jako šestnáctý.

Výsledky