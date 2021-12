Třiadvacet závodů je hodně, říká Prost. Formule 1 podle něj ztrácí na atraktivitě

„Třiadvacet závodů je hodně,“ řekl Prost v podcastu In The Fast Lane. „Je to velmi náročné pro týmy, velmi náročné pro lidi, kteří cestují, pro některé mechaniky, inženýry, šéfy týmů, kteří jedou na všechny závody, někteří ne vždy v dobrém stavu, jestli si to dokážete představit, a to musí být velmi, velmi náročné.“

„F1 musí zůstat také výjimečná, 23 závodů je hodně. Vzpomínám si, možná ne letos, ale když jsme měli poprvé tři závody za sebou, tak já jsem svým způsobem ztratil trochu zájem, protože to bylo příliš blízko u sebe.“

„Je to kompromis mezi počtem závodů, počtem fanoušků a samozřejmě penězi, které můžete vydělat. Ale pokud budete mít větší úspěch a přivedete více sponzorů, možná bychom mohli mít i o něco méně závodů. Ale zdá se, že to není cesta, kterou se vydáváme.“

F1 musí zůstat tradiční

Alain Prost také chápe, že se formule 1 musí přizpůsobit novému mladému publiku, ale trvá na tom, že by se sport neměl vyvíjet na úkor svých tradic. Opět se vyslovil proti reverzním roštům. S trochou nadsázky ho Lewis Hamilton vyzkoušel v Brazílii, kde po diskvalifikaci startoval z posledního místa.

„Určitě jsem zcela proti reverznímu roštu. Formule 1 by to neměla připustit, a to ani pro sprint. Lewis zajel fantastický závod se startem z posledního místa, ale neměli bychom si myslet, že to tak bude pokaždé a s každým jezdcem.“

„Takhle to nefunguje. Jsem mnohem více pro tradici a formule 1 musí zůstat taková, jaká byla.“

„Musím uznat, že máme stále více mladých fanoušků. Díky seriálu od Netflixu jsme přilákali mladé lidí, mladou generaci, což je fantastické. Jim se samozřejmě líbí tento druh závodění, který jsme viděli, sprintový závod a Lewisův závod v Brazílii. Ale formule 1 musí zůstat tradičnější.“