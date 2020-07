Tři závodní víkendy v řadě se nesmí stát normou, varuje Seidl

Od 5. do 19. července tři velké ceny formule 1 na Red Bull Ringu (GP Rakouska a GP Štýrska) a na Hungaroringu a další tři grand prix od 2. do 16. srpna na Silverstonu (dva závody stejně jako ve Spielbergu) a v Barceloně. Takto našlapané letní prázdniny mají týmy „královny motorsportu“. A před takto zhuštěným programem do budoucna varuje šéf stáje McLaren Andreas Seidl.

Tři závodní víkendy v řadě se v kalendáři formule 1 objevily poprvé v sezoně 2018, kdy se během tří týdnů uskutečnily závody na Paul Ricard, Red Bull Ringu a v Silverstonu. Letos došlo ke zhuštění kalendáře kvůli skluzu, který formule 1 vinou koronaviru nabrala.

Podle Seidla by se ale z tří po sobě jdoucích závodních víkendů neměl stát standard. Takto těsná termínová listina je velmi náročná především pro personál jednotlivých týmů.

„Blížíme se k dalším třem závodním víkendům v řadě se dvěma podniky ve Spojeném království. To pro týmy se základnou na ostrovech pochopitelně není tak špatné jako pro jiné stáje,“ rozpovídal se Seidl pro Autosport.

„My aspoň máme možnost přijet na trať tak pozdě, jak jen to půjde, protože nás čeká jen krátká cesta. Mezi dvěma závody na Silverstonu si dopřejeme přestávku.“

„Následně nás hned budou čekat další tři závodní víkendy v řadě a pak, myslím, se to bude opakovat ještě jednou. A to je tvrdé,“ řekl Seidl o závodech na přelomu léta a podzimu, kdy se během tří týdnů uskuteční velké ceny ve Spa, v Monze a v Mugellu (30. srpna až 13. září).

„Vzhledem k letošním okolnostem se s tím prostě musíme vyrovnat. Na stranu druhou se ale tohle nesmí stát novým standardem v budoucnosti.“

Podle Seidla je v roce 2020 pro členy závodních týmů největší komplikací množství času strávené cestováním bez možnosti dostat se domů.

„Neřekl bych, že tou největší výzvou je pro nás samotná práce na trati. To je samozřejmě taky těžké, to je nejhorší je ale odloučenost od rodin a dětí. A to se týká každého člena týmu. Čím hlouběji budeme v této sezoně, tím se to bude zhoršovat.“

„Pro zaměstnance se snažíme udělat vše co nejpohodlnější. To se týká cestování, ubytování a všeho ostatního, co můžeme zajistit.“

„Zároveň všichni dobře chápeme, že tohle je výjimečná sezona. Dobře víme, že konání závodů je pro existenci týmu nezbytné.“