Tři výrobci měli zavřeno, Honda pracovala dál. FIA vysvětlila, proč tomu tak bylo

„Pracovali jsme také na vývoji pro tuto sezónu, který nebudeme moci představit během této sezóny, protože jsme měli dlouhou dobu před začátkem sezóny zavřenou továrnu, což neplatilo pro všechny výrobce pohonných jednotek,“ řekl nedávno Mattia Binotto.

Binottem nejmenovaným výrobcem je Honda. Továrny týmů byly během koronavirové přestávky zavřené na více než 60 dnů. Formálně se jednalo o několikrát prodlouženou letní přestávku, která by za normálních okolností začala za několik dní v srpnu.

Letní přestávka se běžně netýká výrobců motorů, ale tentokrát došlo k výjimce a zavřít museli také oni. Například ve Ferrari, které má jako jediné vše pod jednou střechou, se tak nepracovalo na motoru a ani na voze.

Honda ale v Japonsku pracovala dál a na začátku sezóny představila vylepšení – spíše menšího rozsahu a zaměřené na spolehlivost. Mohla ale získat výhodu?

Uzavření továren mělo především ekonomický význam. Cílem bylo, aby týmy ušetřily finanční prostředky.

Šéf oddělení FIA pro monoposty Nikolas Tombazis uvedl, že cílem omezení bylo, aby nebyl zvýhodněn, nebo znevýhodněn některý z výrobců, protože opatření v domovských zemích se v průběhu času měnila. Z tohoto důvodu byly nevyhnutelné některé kompromisy.

Jedním z důsledků bylo, že se umožnilo Hondě pracovat v jarním období, protože existovala určitá možnost, že v létě dojde v Japonsku k zavedení opatření.

„Zavření Hondy bylo trochu jiné než u ostatních výrobců,“ vysvětlil Tombazis, kterého cituje Motorsport.com. „Ne z hlediska doby trvání, ale z hlediska toho, kdy se tak stalo.“

Podle Tombazise bylo cílem, aby žádný z výrobců neměl zavřeno déle než soupeři a to jen proto, že v jeho domovské zemi došlo k zavedení opatření v jinou dobu.

„Například v Itálii došlo k omezením dříve než v Británii. Řekli jsme, že všechna zavření továren musí být stejná: nemůže existovat tým a ani výrobce, který má výhodu nebo nevýhodu.“

Snaha jednat se všemi stejně znamenala, že pokud by bylo Hondě nařízeno připojit se k ostatním a zavřít před sezónou, pak by nastal velký problém v případě, že by ji japonská vláda v létě nařídila, aby zastavila práci.

„Japonsko zaznamenalo zcela odlišný vývoj COVIDu a vypínání ekonomiky. Když jsme se na začátku dubna dohodli na těchto pravidlech, nevěděli jsme, zda nedojde v létě k vypnutí ekonomiky v Japonsku. Záviselo to na vývoji COVIDu v Japonsku. Museli jsme tedy Hondě poskytnout určitou flexibilitu, aby mohli zavřít o něco později.“

„Pokud by byl v červenci v Japonsku zákonný požadavek, aby zavřeli, bylo by obtížné jít za evropskými týmy a říct jim, že teď jen tak mimochodem musí zavřít na další týdny, protože v Japonsku se zavírá.“

„Z tohoto důvodu byla Honda schopna udělat nějakou práci, zatímco Evropané měli zavřeno a nyní to napravují.“

„Není to dokonalé, protože nemůžete vytvořit regulaci, která je naprosto spravedlivá, když každý funguje v jiných podmínkách. Je to ale to nejlepší, co jsme s tím mohli udělat.“

Tombazis ale zdůraznil, že Honda v Rakousku nasadila novinky, které zlepšily spolehlivost a ne výkon. Pravidla zavedla další opatření a to na dvou frontách – je omezen počet hodin na testovacích stolicích a také počet upgradů pohonné jednotky v sezóně. Netýká se to však spolehlivosti. V případě řešení problémů se spolehlivostí může výrobce s vědomím FIA nasadit upgrade kdykoliv. Honda tak učinila na začátku sezóny, další výrobci to udělají v jejím průběhu.

„Existuje velmi specifický proces, jak získat schválení pro spolehlivostní upgrade, což zahrnuje i ostatní výrobce, kteří o tom vědí.“

„Neexistuje možnost, jak nám sdělit, že zlepšují spolehlivost a mezitím změnit kompresní poměr, spalovací komoru nebo cokoliv, aby získali dalších 20 kilowattů nebo něco takového. Je tu proces a všechny týmy včetně Hondy ho následují.“