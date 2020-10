Tři týdny, které rozhodnou o budoucnosti Red Bullu

Před námi je ještě pár závodů aktuální sezóny. Týmy ale už řeší rok 2022, i když aerodynamický vývoj těchto zcela nových vozů je do konce roku zakázán.

Red Bull má na stole ještě jeden problém – motory. Rakouská stáj bude po skončení příští sezóny bez motoru. Honda končí. Současně preferuje nezávislost. „Dokážete si představit, co by se dělo, kdybychom porazili továrni tým s motorem Ferrari,“ řekl Helmut Marko, kterého cituje Auto Motor und Sport. Těžké je to také u Renaultu, který by však musel dodávat Red Bullu pohonné jednotky, pokud tým nenajde jiné řešení. Renault má ambice, přichází Alonso. Také by asi nebyl nadšený, pokud by Max Verstappen s motorem Renault pravidelně porážel Alonsa.

Red Bull si chce ponechat motory od Hondy. V tomto případě by Red Bull převzal pobočku společnosti Honda v Milton Keynes a jejích 140 zaměstnanců, poté přidal další specialisty a přemístil je do budovy v areálu Red Bullu v Milton Keynes. Převzal by i testovací stolice od Hondy a koupil další od AVL ze Štýrského Hradce.

Celý proces ale není jednoduchý. Red Bull počítá s tím, že by se už brzy začal „dívat Hondě přes rameno“ a vše připravovat. Otázkou je, zda je tento model funkční.

Z finančního hlediska ano. Motor od Renaultu či Ferrari by stál 15 milionů euro. Vlastní řešení bude dražší, ale podle Marka ne až tak výrazně. Kromě toho se nemusí šasi Red Bullu přizpůsobovat jiné pohonné jednotce, která je primárně stavěna pro jiný tovární tým. Přesto to bude stát peníze a je otázkou, zda to neovlivní i výběr jezdce. Peníze od sponzorů Sergia Péreze by se možná hodily více než kdy jindy.

Má to ale ještě jeden háček. Red Bull potřebuje sladit výkony pohonných jednotek různých výrobců, aby mohly být následně tyto pohonné jednotky na konci příštího roku zmrazeny. Pokud k tomu nedojde, Red Bull nevylučuje odchod obou týmů z formule 1.

„To není vydírání, ale skutečnost,“ řekl Marko. „Pokud nedojde k zastavení vývoje, nemůžeme projekt Honda uskutečnit. S těmito složitými motory není možný další vývoj bez vývojového centra, jako je Sakura. A také nákladově by to nebylo možné.“

Red Bull už má i termín – 20. listopad. V té době se Marko sejde s šéfy Hondy a obě strany potřebuji vědět, zda je předání motorů možné.

Podle Marka by bylo ještě lepší, kdyby byla nová pravidla týkající se motorů posunuta z roku 2026 už na rok 2023 nebo 2024. Marko má jasno – jednoduchý motor, který může postavit každý – s jednotným (K)ERSem a syntetickým palivem.