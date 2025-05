Třetí vítězství v řadě! Ferrari vyhrálo závod WEC také ve Spa

Průběh šestihodinového závodu na trati v Ardenách byl dramatický a do soubojů na absolutním čele se kromě Ferrari zapojily i vozy Peugeot a BMW. U Peugeotu si po vydařené kvalifikaci (Vandoornovo čtvrté místo) mysleli i na pódium, nicméně Francouzům závod zhatila špatná strategie u vozu #93 a zlomené zavěšení u vozu #94. BMW pak jelo dobrý závod s oběma vozy, jenže prototyp M Hybrid V8 #20 zastavily technické problémy a sesterský vůz #15 skončil i vinou dvou penalizací průjezdu boxy až na desátém místě.

V souboji s vozy Ferrari na čele tak zůstaly až do samotného konce závodu především vozy Alpine a rozjela se bitva o spotřebu paliva v nádrži. Vedoucí Ferrari #51 muselo do boxů ještě jednou pro dočerpání přibližně dvacet minut před koncem závodu. Mechanici však dotankovali jen palivo potřebné pro dojetí do cíle a vůz #51 se tak i díky skvělé jízdě Alessandra Pier Guidiho vrátil na trať opět na první příčce.

Nakonec právě „jednapadesátka“ uhájila vedení až pod šachovnicovou vlajku a její posádka před téměř stotisícovou návštěvou ve Spa získala po Imole druhý triumf v řadě. Z vítězství se kromě Pier Guidiho radovali ještě jeho parťáci Antonio Giovinazzi a James Calado. Trojice jezdců Ferrari #51 po jednom třetím a dvou prvních místech vede šampionát s aktuálním ziskem 75 bodů. Ferrari se navíc ve Spa dočkalo vítězného doublu, protože druzí dojeli Antonio Fuoco, Miguel Molina a Nicklas Nielsen s vozem #50. Nedařilo se pouze „Kubicovu“ Ferrari #83, které po sérii technických problémů skončilo s obří ztrátou až na třicátém místě absolutního pořadí.

Ve Spa se mohli též radovat fanoušci Alpinu a Micka Schumachera. Německý pilot své posádce vozu #36 dopomohl k druhému třetímu místu v řadě. Syn sedminásobného mistra světa F1 se znovu střídal s Fredericem Makowieckim a Julesem Gounonem.

Úspěšnou sobotu Ferrari ve Spa podtrhla ještě kategorie LMGT3. V té zvítězili Francois Heriau, Simon Mann a Alessio Rovera s vozem Ferrari 296 GT3 #21. Druzí dojeli Stefano Gattuso, Giammarco Levorato a Dennis Olsen s Fordem Mustang GT3 #88 a třetí byli opět jezdci Ferrari Davide Rigon, Thomas Flohr a Francesco Castellacci, kteří se střídali ve speciálu 296 GT3 #54.

Dalším závodem vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC bude 14. a 15. června legendární čtyřiadvacetihodinovka v Le Mans. Kompletní průběh Le Mans týdne budete moci opět sledovat živě na Eurosportu.