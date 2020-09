Třetí titul? To je moc velký cíl, říká Alonso

Fernando Alonso se vrátil zpět do Enstone. Před pár dny navštívil továrnu týmu, za který bude v příštím roce závodit. O nové prostředí rozhodně nešlo. Alonso jezdil pro Renault už dvakrát. Naposledy před svým přesunem k Ferrari.

Nyní je starší a zkušenější. Nejde ale jen o více let v monopostu F1. Alonso stihl absolvovat dvakrát 24 hodin Le Mans i Dakar.

„Zažil jsem jiné části světa motorsportu, o kterých jsem dlouho přemýšlel,“ řekl Alonso v rozhovoru pro španělský AS.

Španěl přiznal, že o některých závodech mimo F1 přemýšlel už dlouho. To platí zejména pro Le Mans.

„Už v roce 2014, když jsem byl ve Ferrari, jsem mluvil s Montezemolem, zda mě nechá závodit s Ferrari v kategorii GT. V roce 2015 s McLarenem byl nápad závodit s Porsche. Když jsem opustil F1, mohl jsem zažít závody, které jsem měl v hlavě, jako je Le Mans, Daytona, mistrovství světa ve vytrvalostních závodech, Dakar ...“

Le Mans je sice něco jiného než formule 1, ale pořád je to okruhové závodění. Alonso si však vyzkoušel i Dakar.

„Chtěl jsem to udělat, ale neměl jsem konkrétní datum. Teď jsem měl čas a nadšení ... a vyšlo to. Udělal jsem několik testů, viděl jsem, že to může dobře dopadnout, že to může být víceméně konkurenceschopné a ne jen o tom se projet. Kdyby to nefungovalo, odložil bych to, udělal bych více testů, ale cítil jsem se téměř od začátku připravený.“

Alonso řekl, že vyzrál, ale není si jistý, zda mu zkušenosti z Dakaru či Le Mans pomohou ve formuli 1.

„Bylo to něco tak odlišného, ​​že nevím, zda mi to pomůže, pokud jde o řízení, takže musím pokračovat se simulátorem, testy ...“

Alonso také uvedl, že měl mnoho nabídek mimo F1. „Když jsem začal zkoušet jiné disciplíny a nové výzvy, přicházely návrhy všeho druhu. Například z NASCAR, i když to bylo pár závodů, nebo z Daytony 500. Bylo tam i závodění ve formuli E s Agagem (šéfem série, pozn. redakce), rallycross, rally ... mnoho návrhů.“

„Když jsem dal na stůl vše, co jsem mohl příští rok dělat, F1 vypadala jako nejatraktivnější.“

„Nevěděl jsem, jak se budu cítit ve F1 po tolika letech a s pandemií a odkladem změn pravidel do roku 2022. Trochu jsem přemýšlel, co dělat , zda pokračovat v dalším roce mimo, nebo zda by to znamenalo, že jsem dlouho pryč. Nakonec jsem se rozhodl, že nejlepší bude být uvnitř, abych se co nejlépe připravil na rok 2022 a netrávit tolik času mimo F1.“

„A abych byl upřímný, ostatní kategorie mi nedaly jistotu, kterou mi může dát F1 v době pandemie. WEC je trochu oslabena, pokud jde o sponzory, zrušené závody ..a ostatní série budou trpět více, protože série s menšími zdroji budou vždy slabší a trpět více.“

Třetí titul je velký cíl

Renault se zlepšil a není daleko od bojů o pódia. Mohl by ale Alonso bojovat s Alpine o titul?

„Rád bych řekl ano, ale vím o omezeních, zejména v roce 2021. Tam konkrétně vím, že ne. V roce 2022 jde o minci hozenou do vzduchu. Jde o mnoho týmů, jako jsou Renault, Red Bull, Ferrari, Aston Martin ... každý si myslí, že to bude rok, kdy se všechno změní a že to způsobí revoluci ve F1.“

„Ale nikdo neví jistě, co se stane, a nechci si dávat tento cíl při návratu do F1, který je tak velký. Pokud to nevyjde, budu mít špatný pocit.“

„Vracím se k F1 jednoduše proto, že miluji závodění a je to kategorie, která z pandemie vychází víceméně nezraněná. Vracím se k týmu, který mě velmi vzrušuje, který byl jako moje rodina. Vracím se šťastný, vracím se připravený, vracím se po dvou letech s nabitými bateriemi. Každých čtrnáct dní budu řídit nejsofistikovanější auta ve světě motorsportu. Vracím s touto myšlenkou. Jak vždy říkám, když se na semaforu rozsvítí zelená, všichni máme v sobě soutěžního ducha a budeme chtít vyhrát, chcete tituly, pódia ... chcete všechno, ale jsem si vědom omezení a obtíží, které budeme mít.“