Třetí místo podle Norrise ukazuje zlepšení, kterého McLaren přes zimu dosáhl

Norris ztratil na Maxe Verstappena 292 tisícin sekundy. Po prvních pokusech v poslední části byl dokonce hned za mistrem světa, závěrečným kolem jej však překonal ještě Sergio Pérez na druhém red bullu.

„Bylo to těsné mezi množstvím týmů. My, Mercedes, Aston, Ferrari. Věděli jsme, že mezi osmi vozy to bude náročné, takže být nejlepší za dvěma nejrychlejšími auty je pro nás dobré, jsem šťastný,“ řekl Norris.

Podle Brita bylo náročné poskládat dohromady dobré pokusy, přesto byl spokojen se svým výkonem, který podle něj ukazuj zlepšení, kterého McLaren během zimy dosáhl.

„Nejvíce spokojen jsem byl se svými dvěma pokusy v Q3, což je vždy dobrý bonus. Dvě desetiny nejsou tolik. Když se podíváte, tak vloni jsme byli ještě dál. Myslím, že půl sekundy od pole position. Toto je první trať, na kterou se vracíme, a na které jsme vloni nasadili vylepšení. Takže je to nejlepší srovnání toho, jak jsme se zlepšili během zimy. A jsme o dost blíže, což je velmi dobré znamení,“ dodal Norris.

Piastri šestý

V řadě za ním bude na šesté pozici stát jeho týmový kolega Oscar Piastri.