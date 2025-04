Třetí místo jsem nečekal, řekl po bahrajnské kvalifikaci Leclerc

Leclerc ztratil na nejrychlejšího Oscara Piastriho 334 tisícin sekundy. Podle svých slov je výsledek nad jeho očekávání.

„Upřímně, třetí místo jsem nečekal. Bylo to trochu zrádné, protože na začátku Q3 vypadalo se starými pneumatikami všechno špatně. Jakmile jsme ale nasadili novou sadu, bylo to o dost lepší,“ řekl Leclerc v rozhovoru po kvalifikaci, jehož slova cituje Sky Sports F1.

„Jsem šťastný. Nečekal jsem to, ale myslím, že je to výsledek toho, že jsme v posledních víkendech prozkoumali spoustu extrémních nastavení a mám pocit, že jsem trochu našel svou cestu.

„Tým tvrdě pracoval, aby sem přivezl vylepšení. Nemyslím si, že je to nejlepší okruh pro nasazování vylepšení, ale vždy je to dobré. Je to malé zlepšení, ale doufám, že příští týden uděláme další krok.“

Hamilton až v páté řadě

Jen Júkiho Cunodu porazil ve třetí části kvalifikace Lewis Hamilton, který zaostal 931 tisícin za Piastrim a šest desetin za Leclercem.