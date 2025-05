Třetí letošní pole position pro Piastriho, Norris ve druhé řadě

Víkend v italské Imole zatím patří McLarenu. Piastri vyhrál oba páteční tréninky a v tom sobotním nestačil o desetinu sekundy jen na Norrise. V kvalifikaci se vítěz posledních tří velkých cen na první pozici vrátil.

„Kvůli všem těm zdržením a červeným vlajkám to byla velmi náročná kvalifikace. A také s pneumatikami to bylo složité. Po včerejšku si všichni mysleli, že C6 (nejměkčí směs) není tak špatná, dnes to ale byla záhada,“ řekl Piastri v televizním rozhovoru, ze kterého jej cituje Sky Sports F1.

„Tým odvedl skvělou práci, dostal auto do dobrého okna. Tento víkend zkoušíme pár jiných věcí a pro kvalifikaci jsme se dostali do dobré pozice. Kolo bylo dobré, v poslední zatáčce jsem měl asi čtyři (pomalá) auta, což mi nepomohlo, ale stačilo to. Jsem velmi spokojen s odvedenou prací a těším se na zítřek.“

Do závěrečných pokusů přitom Piastri vyrážel jako první. Po prvních měřených kolech v Q3 byl druhý se ztrátou 49 tisícin na Maxe Verstappena, kterého nakonec porazil o 34 tisícin.

„Nebyl jsem nadšený, že jsem prvním autem na trati. Když jedete první, přicházíte o slipstream, ale zase nejedete ve špinavém vzduchu. Myslím, že to mi rozhodně pomohlo. Myslím, že máme dostatečnou rychlost na to, abychom to zvládli, takže tým odvedl skvělou práci.“

Norris: Nebyl jsem zkrátka dost rychlý

Ačkoliv vyhrál třetí trénink, v kvalifikaci se Lando Norris musel spokojit až se čtvrtým místem. Na svého týmového kolegu z McLarenu ztratil 292 tisícin sekundy.

„Odhaduji, že jsem zkrátka nebyl dost rychlý. Žádný můj výkon v Q3 letos nebyl dostatečně dobrý, dnes to bylo stejné,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Stejné jako každý víkend. Musím se pokusit získat pozice a jít vpřed. Není to snadné, protože to není jednoduchá trať na předjíždění, ale tak to je.“